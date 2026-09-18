Ciorba de cartofi cu varză și afumătură este unul dintre cele mai populare preparate din bucătăria tradițională românească. Această rețetă îmbină gustul bogat al afumăturii cu dulceața cartofilor și aroma specifică a verzei, rezultând o mâncare hrănitoare, perfectă pentru zilele răcoroase. Pentru a obține un preparat cu adevărat gustos, este important să alegi ingrediente de calitate și să urmezi câțiva pași simpli de preparare.

Pentru această ciorbă ai nevoie de afumătură de porc, precum costiță sau ciolan, cartofi, varză proaspătă sau murată, ceapă, morcov, țelină și ardei gras. De asemenea, vei folosi suc de roșii sau bulion, borș pentru acrit, sare, piper, cimbru și verdeață proaspătă, cum ar fi leulșteanul sau pătrunjelul.

Începe prin a tăia afumătura în bucăți potrivite și pune-o la fiert într-o oală mare cu apă rece. Lasă carnea să fiarbă la foc mediu până când începe să se înmoaie, spumuind de câte ori este nevoie. În timp ce carnea fierbe, curăță și toacă mărunt ceapa, morcovul, țelina și ardeiul. Cartofii se taie în cuburi potrivite, iar varza se toacă fâșii subțiri.

După ce afumătura a fiert parțial, adaugă legumele tocate în oală, cu excepția cartofilor și a verzei. Lasă totul să clocotească timp de zece minute pentru ca aromele să se întrepătrundă. Adaugă apoi cartofii și varza tocata subțire. Datorită fapului că varza și cartofii se gătesc relativ repede, acestea trebuie supravegheate pentru a nu se sfărâma.

Când toate legumele și carnea sunt bine fierte, adaugă sucul de roșii și borșul dat în prealabil în clocot. Cantitatea de borș poate fi ajustată în funcție de preferințe, mai ales dacă folosești varză murată, care aduce deja o notă acrișoară preparatului. Condimentează cu sare, piper și un praf de cimbru uscat, care oferă acea aromă inconfundabilă ciorbelor tradiționale.

După ce ai oprit focul, presară din abundență leștean și pătrunjel verde tocat mărunt. Acoperă oala cu un capac și lasă ciorba să se odihnească zece minute înainte de servire. Ciorba de cartofi cu varză și afumătură se servește fierbinte, alături de un ardei iute și smântână proaspătă. Gustul bogat și aroma apetisantă vor transforma această rețetă într-un preparat apreciat de întreaga familie.