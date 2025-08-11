Social Cartofii în alimentație și impactul asupra sănătății metabolice. Noi studii despre riscul de diabet zaharat de tip 2







Noi cercetări sugerează că modul în care sunt gătiți cartofii pot influența semnificativ riscul de apariție a diabetului de tip 2 pe termen lung. Studiul publicat de The BMJ a evaluat efectele potențiale ale înlocuirii cartofilor cu cereale integrale sau alte surse importante de carbohidrați.

Cartofii reprezintă al treilea cel mai consumat aliment la nivel global, constituind o sursă importantă de energie zilnică. Aceștia furnizează nutrienți valoroși, precum vitamina C, fibre, potasiu, magneziu și polifenoli. Totuși, din cauza conținutului ridicat de amidon, cartofii au un indice glicemic crescut, ceea ce poate contribui la apariția unor afecțiuni metabolice. De asemenea, anumite metode de preparare pot reduce cantitatea de nutrienți disponibili în produsul final.

Cercetările anterioare privind legătura dintre consumul de cartofi și riscul de diabet de tip 2 au oferit rezultate mixte. Unele studii au identificat o asociere pozitivă între consumul de cartofi și incidența DZT2, în timp ce altele au raportat o relație inversă. O analiză a datelor individuale din SUA nu a evidențiat o legătură clară între consumul general de cartofi și apariția diabetului, însă a constatat un risc ușor crescut în cazul consumului frecvent de cartofi prăjiți.

Un studiu de amploare, bazat pe datele a peste 587.000 de persoane, evidențiază o posibilă legătură între consumul de cartofi – în special în forma prăjită – și riscul crescut de apariție a diabetului zaharat de tip 2 (DZT2).

În timpul cercetării, 22.299 de participanți au fost diagnosticați cu DZT2. Datele arată că persoanele care consumă frecvent cartofi tind să aibă un aport caloric total mai ridicat, sunt mai puțin active fizic și utilizează mai rar suplimente alimentare.

Pe ansamblu, consumul de cartofi fierți, copți sau sub formă de piure a fost mai frecvent decât cel al cartofilor prăjiți. Cu toate acestea, analiza combinată a tuturor datelor a evidențiat o asociere moderată între consumul total de cartofi și un risc crescut de diabet zaharat de tip 2.

Participanții care consumau șapte sau mai multe porții de cartofi pe săptămână prezentau un risc cu 12% mai ridicat de a dezvolta DZT2, comparativ cu cei care consumau mai puțin de o porție săptămânal. O creștere cu trei porții de cartofi pe săptămână era asociată cu o creștere suplimentară a riscului de 5%.

Diferențele devin și mai evidente când este luat în calcul modul de preparare. Cei care consumau frecvent cartofi prăjiți – cel puțin cinci porții pe săptămână – aveau un risc cu 27% mai mare de DZT2 comparativ cu persoanele care rareori îi consumau.

Mai mult, fiecare trei porții suplimentare de cartofi prăjiți săptămânal erau corelate cu o creștere de 20% a riscului. O analiză de tip doză-răspuns a indicat o relație liniară: cu cât crește consumul de cartofi prăjiți, cu atât riscul de diabet este mai mare.

Studiul a mai arătat că înlocuirea cartofilor din alimentație cu alte surse de carbohidrați poate influența favorabil riscul de DZT2. De exemplu, înlocuirea a trei porții de cartofi săptămânal cu cereale integrale a redus riscul de diabet cu 8%, iar înlocuirea cartofilor fierți, copți sau piure cu cereale integrale a dus la o reducere de 4%.

Totodată, înlocuirea cartofilor prăjiți cu leguminoase, legume (fie ele amidonoase sau nu), sau chiar cu cereale rafinate, a fost asociată cu o incidență mai mică a diabetului. În schimb, înlocuirea cartofilor copți, fierți sau piure cu orez alb a fost corelată cu o creștere a riscului.

Cercetarea include o meta-analiză bazată pe 13 studii de cohortă prospective selectate dintr-un total de 503 studii analizate. În total, 43.471 de cazuri de diabet au fost identificate pe parcursul unei perioade de urmărire de până la 27 de ani.

Potrivit datelor, consumul a trei porții suplimentare de cartofi prăjiți pe săptămână a fost asociat cu o creștere de 16% a riscului de DZT2. În cazul cartofilor neprăjiți, asocierea cu boala a fost mult mai slabă.

Analizele suplimentare sugerează că aproximativ jumătate din legătura dintre consumul de cartofi prăjiți și apariția diabetului poate fi explicată prin creșterea indicelui de masă corporală (IMC).

De asemenea, asocierea cea mai puternică dintre consumul total de cartofi și riscul de diabet a fost observată în intervalul de 12 până la 20 de ani anterior diagnosticării.

Rezultatele au fost mai solide atunci când cercetătorii au utilizat media aportului alimentar cumulat în timp, spre deosebire de evaluările punctuale efectuate la începutul studiului, informează news-medical.net.