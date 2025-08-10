Social Un nou tratament pentru cancer. Deja a fost autorizat







Un nou tratament pentru cancer. Autoritatea americană de reglementare în domeniul medicamentelor – Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) – a anunțat vineri autorizarea rapidă a unui nou tratament destinat pacienților cu o formă rară de cancer pulmonar avansat, pentru care opțiunile terapeutice sunt limitate.

Medicamentul, denumit comercial Hernexeos și dezvoltat de compania germană Boehringer Ingelheim, este indicat pentru adulții diagnosticați cu cancer pulmonar non-microcelular (NSCLC) non-scuamos, în stadiu nerezecabil sau metastatic, care prezintă mutații la nivelul domeniului de tirozin-kinază (TKD) ce provoacă activarea anormală a proteinei HER2 (ERBB2).

Eligibilitatea pacienților este stabilită printr-un test de diagnostic aprobat de FDA – Oncomine Dx Target Test, produs de Life Technologies.

Tratamentul face parte din clasa inhibitorilor de kinază, medicamente care acționează țintit asupra unor proteine implicate în multiplicarea necontrolată a celulelor canceroase.

Potrivit datelor clinice, substanța activă – zongertinib – se administrează oral, o dată pe zi, cu sau fără alimente, iar doza este ajustată în funcție de greutatea pacientului.

Studiul care a stat la baza aprobării a arătat că aproximativ 75% dintre pacienții care primiseră anterior chimioterapie au înregistrat fie dispariția completă a tumorilor, fie o reducere semnificativă a acestora. Tratamentul se continuă atâta timp cât boala rămâne sub control și nu provoacă reacții adverse severe.

Prospectul medicamentului avertizează asupra riscului de toxicitate hepatică, insuficiență ventriculară stângă, afecțiuni pulmonare inflamatorii (pneumonită, boală pulmonară interstițială) și posibile efecte nocive asupra fătului.

FDA a precizat că procesul de evaluare a fost accelerat prin programul Real-Time Oncology Review (RTOR), ceea ce a permis analizarea documentației pe măsură ce aceasta era depusă.

Hernexeos a beneficiat anterior de desemnarea de „terapie inovatoare” și „fast track”, ceea ce a scurtat timpul de aprobare. Rezultatele preliminare au fost prezentate în aprilie 2025, în cadrul conferinței American Association for Cancer Research (AACR).