Inteligența artificială contribuie la scurtarea timpului necesar dezvoltării medicamentelor și la îmbunătățirea procesului decizional în cercetare, afirmă directorul general al AstraZeneca, Pascal Soriot. Reprezentantul gigantului a explicat că principalul beneficiu al inteligenței artificiale pentru sectorul farmaceutic este creșterea productivității.

În ultimii ani, marile companii farmaceutice au integrat inteligența artificială în procesele de cercetare și dezvoltare, utilizând tehnologia pentru a accelera descoperirea de noi tratamente și pentru a eficientiza analiza datelor.

„Valoarea AI în industria noastră constă în creșterea productivității. În modul în care proiectezi un nou medicament, poți face acest lucru mai repede și mai inteligent”, a arătat el.

Declarațiile vin într-un context în care investitorii analizează cu atenție dacă investițiile masive în inteligența artificială generează rezultate concrete în domenii precum sănătatea. Potrivit șefului AstraZeneca, compania utilizează deja tehnologia în mai multe etape ale procesului de descoperire și dezvoltare a medicamentelor.

Tehnologia este folosită pentru descoperirea unor noi ținte terapeutice și pentru îmbunătățirea compușilor aflați în cercetare, astfel încât viitoarele tratamente să fie mai sigure și mai eficiente.

„Poți identifica noi ținte, dar poți și optimiza molecula, eliminând ceea ce consideri că ar putea provoca efecte secundare, iar AI te ajută să faci acest lucru”, a explicat el.

Potrivit acestuia, AI joacă un rol important și în selectarea proiectelor care merită să fie dezvoltate în continuare. În colaborare cu Tempus AI, compania folosește algoritmi de inteligență artificială pentru a procesa și interpreta volume extinse de date clinice și de laborator.

„Am dezvoltat un agent care integrează toate aceste date — date clinice și date de laborator — și ne ajută să estimăm probabilitatea de succes a unui studiu clinic de fază III”, a declarat Soriot.

Reprezentantul gigantului susține că miza financiară este una semnificativă, având în vedere costurile ridicate ale studiilor clinice de ultimă etapă, care pot ajunge la sute de milioane de dolari pentru un singur proiect.

„Cheltuim 300, 400 sau chiar 500 de milioane de dolari pentru un singur studiu clinic. Dacă reușești să crești probabilitatea de succes, câștigul de productivitate este uriaș”, a mai spus el.

Potrivit CEO-ului AstraZeneca, utilizarea inteligenței artificiale ar putea contribui nu doar la reducerea costurilor și a timpului necesar dezvoltării unor noi tratamente, ci și la creșterea ratei de succes a proiectelor care ajung în fazele finale de testare.