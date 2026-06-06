International

Pariul de miliarde pe AI începe să dea roade. Tehnologia schimbă regulile jocului în industria farmaceutică

Comentează știrea
Pariul de miliarde pe AI începe să dea roade. Tehnologia schimbă regulile jocului în industria farmaceuticăRobot. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Inteligența artificială contribuie la scurtarea timpului necesar dezvoltării medicamentelor și la îmbunătățirea procesului decizional în cercetare, afirmă directorul general al AstraZeneca, Pascal Soriot. Reprezentantul gigantului a explicat că principalul beneficiu al inteligenței artificiale pentru sectorul farmaceutic este creșterea productivității.

Inteligența artificială accelerează dezvoltarea medicamentelor

În ultimii ani, marile companii farmaceutice au integrat inteligența artificială în procesele de cercetare și dezvoltare, utilizând tehnologia pentru a accelera descoperirea de noi tratamente și pentru a eficientiza analiza datelor.

„Valoarea AI în industria noastră constă în creșterea productivității. În modul în care proiectezi un nou medicament, poți face acest lucru mai repede și mai inteligent”, a arătat el.

Declarațiile vin într-un context în care investitorii analizează cu atenție dacă investițiile masive în inteligența artificială generează rezultate concrete în domenii precum sănătatea. Potrivit șefului AstraZeneca, compania utilizează deja tehnologia în mai multe etape ale procesului de descoperire și dezvoltare a medicamentelor.

Minunile Perestroikăi: un cowboy cântă la Moscova melodia preferată a lui Martin Luther King Jr
Minunile Perestroikăi: un cowboy cântă la Moscova melodia preferată a lui Martin Luther King Jr
Hagi începe să construiască noua Națională, după victoria cu Țara Galilor
Hagi începe să construiască noua Națională, după victoria cu Țara Galilor
Medicamente

Medicamente. Sursa foto: Pixabay

AstraZeneca: Tehnologia ajută la dezvoltarea unor medicamente mai sigure și mai eficiente

Tehnologia este folosită pentru descoperirea unor noi ținte terapeutice și pentru îmbunătățirea compușilor aflați în cercetare, astfel încât viitoarele tratamente să fie mai sigure și mai eficiente.

„Poți identifica noi ținte, dar poți și optimiza molecula, eliminând ceea ce consideri că ar putea provoca efecte secundare, iar AI te ajută să faci acest lucru”, a explicat el.

Potrivit acestuia, AI joacă un rol important și în selectarea proiectelor care merită să fie dezvoltate în continuare. În colaborare cu Tempus AI, compania folosește algoritmi de inteligență artificială pentru a procesa și interpreta volume extinse de date clinice și de laborator.

„Am dezvoltat un agent care integrează toate aceste date — date clinice și date de laborator — și ne ajută să estimăm probabilitatea de succes a unui studiu clinic de fază III”, a declarat Soriot.

Inteligența artificială, impact major asupra acestui sector

Reprezentantul gigantului susține că miza financiară este una semnificativă, având în vedere costurile ridicate ale studiilor clinice de ultimă etapă, care pot ajunge la sute de milioane de dolari pentru un singur proiect.

„Cheltuim 300, 400 sau chiar 500 de milioane de dolari pentru un singur studiu clinic. Dacă reușești să crești probabilitatea de succes, câștigul de productivitate este uriaș”, a mai spus el.

Potrivit CEO-ului AstraZeneca, utilizarea inteligenței artificiale ar putea contribui nu doar la reducerea costurilor și a timpului necesar dezvoltării unor noi tratamente, ci și la creșterea ratei de succes a proiectelor care ajung în fazele finale de testare.

Stiri calde

10:58 - Săptămâna începe cu vreme rea. ANM a emis Cod galben de furtuni pentru ziua de luni
10:44 - Minunile Perestroikăi: un cowboy cântă la Moscova melodia preferată a lui Martin Luther King Jr
10:31 - Generația Z și capcanele muncii la distanță. Ce pierd tinerii care schimbă biroul pe confortul de acasă
10:19 - Vremea severă a provocat pagube în 39 de localități. Zeci de locuințe inundate și drumuri blocate
10:07 - Pfizer intră în forță pe piața obezității: injecția lunară ar putea concura cu Wegovy și Zepbound
09:55 - Un român a rămas fără 50.000 de euro pe autostradă în Germania, după un control vamal. Banii confiscați, dosar penal
09:47 - Încep probele orale la Bacalaureat. Ce trebuie să știe candidații și părinții
09:36 - Frișca, o istorie delicioasă. De la „zăpada de lapte” a Renașterii la deserturile moderne

HAI România!

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Nicușor are sTOMAC tare!

Nicușor are sTOMAC tare!

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Proiecte speciale