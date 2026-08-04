Universitatea Națională Autonomă din Mexic (UNAM) a decis să organizeze, pentru prima dată, examenul de admitere exclusiv online, folosind un sistem de supraveghere bazat pe inteligență artificială. Experimentul s-a încheiat însă cu un rezultat neașteptat: aproximativ 58.000 de candidați vor fi nevoiți să susțină din nou testul, după ce universitatea a constatat nereguli majore, potrivit Computerhoy.20minutos.es.

Examenul a fost susținut online de aproape 160.000 de elevi, fiecare folosind un browser special care bloca accesul la alte aplicații și la internet pe durata testului.

În paralel, camerele web ale participanților au fost monitorizate permanent de un sistem bazat pe inteligență artificială, capabil să detecteze comportamente considerate suspecte, precum ridicarea de la birou, apariția unei alte persoane în imagine sau utilizarea unui telefon mobil.

După încheierea examenului, universitatea a observat că numărul candidaților cu rezultate excepționale era mult peste nivelul înregistrat în anii anteriori.

Între 2021 și 2025, doar 3,5% dintre participanți reușeau să răspundă corect la peste 100 dintre cele 120 de întrebări. În acest an, procentul a urcat la 16,3%.

Și numărul celor care au depășit pragul de 110 răspunsuri corecte a crescut semnificativ, de la mai puțin de 1% în sesiunile precedente la 5,5%.

UNAM a format un grup de experți care a analizat rezultatele și modul în care s-a desfășurat acest examen. Concluzia a fost că există suficiente suspiciuni pentru organizarea unei noi sesiuni, de această dată cu prezență fizică, astfel încât repartizarea locurilor să se facă în condiții egale pentru toți candidații.

Conducerea universității și-a cerut scuze pentru această modificare, însă a considerat că reluarea testului este cea mai echitabilă soluție.

Pentru supravegherea examenului au fost folosite două soluții tehnologice. Browserul Respondus LockDown Browser a blocat accesul la alte programe și la internet, iar un sistem dezvoltat de compania Territorium a analizat imaginile transmise de camerele web cu ajutorul inteligenței artificiale.

Cu toate acestea, înaintea examenului au circulat pe rețelele de socializare numeroase recomandări despre metode prin care sistemul putea fi ocolit.

Printre acestea s-au numărat folosirea unui al doilea monitor amplasat în afara câmpului vizual al camerei pentru utilizarea ChatGPT, căști de mici dimensiuni ascunse sub păr sau sprijinul unei alte persoane care să rezolve testul fără să apară în imagine.

Universitatea a identificat și anulat aproximativ 2% dintre lucrări, însă mai mulți experți consideră că amploarea fraudei ar putea fi mult mai mare.

Cercetătorul în inteligență artificială Raúl Rojas susține, pe baza unei analize statistice, că există o probabilitate ridicată ca aproape jumătate dintre participanți să fi beneficiat de o formă de ajutor în timpul examenului.

„Aproape jumătate au copiat”, este concluzia care a alimentat dezbaterea privind eficiența sistemelor automate de supraveghere.