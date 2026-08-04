Roboții capabili să învețe singuri mișcări noi, fără să fie programați pentru fiecare acțiune în parte, reprezintă unul dintre cele mai importante progrese recente din domeniul inteligenței artificiale și al roboticii, potrivit DeepMind.

Cercetătorii dezvoltă sisteme care pot observa, experimenta și adapta comportamentele în funcție de mediul în care operează, deschizând noi perspective pentru industrie, medicină și viața de zi cu zi.

Spre deosebire de roboții tradiționali, care execută doar instrucțiuni prestabilite, noile modele folosesc algoritmi de învățare automată pentru a-și perfecționa mișcările în timp.

Acest lucru le permite să reacționeze mai eficient la situații neprevăzute și să îndeplinească sarcini complexe cu un nivel mai mare de autonomie.

În trecut, fiecare mișcare a unui robot trebuia programată în detaliu de ingineri. Astăzi, datorită progreselor în inteligența artificială, roboții pot învăța prin observare, simulări și încercări repetate.

Una dintre cele mai utilizate metode este învățarea prin recompensă (reinforcement learning). Robotul testează diferite acțiuni, iar sistemul îi oferă un „feedback” atunci când obține rezultatul dorit. După mii sau chiar milioane de încercări, acesta dezvoltă strategii eficiente fără ca fiecare gest să fi fost definit în prealabil.

În paralel, modelele de inteligență artificială inspirate de modelele lingvistice și de sistemele multimodale permit roboților să combine informații vizuale, senzoriale și de mișcare pentru a lua decizii în timp real.

O provocare importantă este transferul cunoștințelor din simulările digitale în mediul fizic. Cercetătorii folosesc simulări complexe pentru ca roboții să învețe rapid și în siguranță, iar apoi adaptează modelele astfel încât acestea să funcționeze și în lumea reală.

Această abordare reduce costurile și timpul necesar dezvoltării unor sisteme robotice performante și permite testarea unui număr foarte mare de scenarii înainte ca robotul să fie utilizat efectiv.

Roboții care învață autonom ar putea transforma numeroase domenii. În industrie, aceștia s-ar putea adapta mai ușor la schimbările din liniile de producție fără a necesita reprogramare completă.

În domeniul medical, roboții ar putea asista personalul în manipularea instrumentelor sau în activități logistice, în timp ce în depozite și centre de distribuție ar putea învăța rapid noi metode de manipulare a obiectelor.

Totodată, astfel de tehnologii sunt dezvoltate și pentru roboții umanoizi destinați asistenței în locuințe, unde mediul este mult mai puțin previzibil decât într-o fabrică.

Deși progresele sunt rapide, specialiștii atrag atenția că roboții autonomi trebuie să îndeplinească standarde ridicate de siguranță și fiabilitate înainte de a fi utilizați pe scară largă.

Printre provocările actuale se numără reducerea consumului de resurse de calcul, îmbunătățirea capacității de generalizare și garantarea faptului că roboții vor lua decizii sigure în situații neprevăzute.

Pe măsură ce cercetările avansează, astfel de sisteme ar putea deveni tot mai flexibile și mai utile în activitățile cotidiene, reducând necesitatea programării manuale pentru fiecare acțiune nouă.