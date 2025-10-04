Calendar Ortodox. Azi, 4 octombrie, e prăznuit Sfântul Mucenic Ierotei. El a fost primul conducător și episcop al creștinilor din Atena.

Calendar Ortodox. Sfântul Mucenic Ierotei era unul din sfetnicii Areopagului, învățat în credință creștinească și așezat episcop de Sfântul Apostol Pavel.

El era cu totul înstrăinat şi depărtat cu sufletul de cele pământeşti, şi arătat către toţi la care se vedea şi se auzea, că este cuprins de dumnezeire, şi de Dumnezeu lăudător. Deci, vieţuind, bine plăcut înaintea lui Dumnezeu şi veselind pe Dumnezeu cu faptele sale bune, către Domnul s-a mutat.

A participat la Adormirea Maicii Domnului, unde a făcut început cântărilor, la prohodirea Maicii Domnului. În acea zi sfântă, Ierotei a fost adus pe unul din norii cerului. A cântat asemenea imne și stihiri de prohodire și de laudă Născătoarei de Dumnezeu, încât erau mult mai frumoase decât oricare dintre cele cântate de ceilalți Ierarhi, Apostolii înșiși minunându-se de ele și învățându-le.

Precum mărturisește Sfântul Dionisie, adresându-se lui Timotei, ei au cântat acele cântări si altora: „îmi amintesc, o, Timotei, de câte ori am auzit din gura ta părți din acele dumnezeiești cântări și imne”. Și chiar dacă îl numim rai, ori soare luminos, cu nimic nu greșim, căci prin faptele și cuvintele sale, el a strălucit mai mult decât o stea, a adus slavă Domnului și a înlăturat întunericul idolatriei prin înțelepciunea lui Dumnezeu, reînviind tot pământul.

Sfântul Mucenic Ierotei a trecut la cele veșnice pe 4 octombrie. În tradiția creștină se spune că Sfântul Ierotei a pătimit pentru credința în Iisus Hristos și a suferit moarte martirică.

Numele grecesc Ierotei simbolizează „cel sfințit de Dumnezeu”.

„Bunătate învăţându-te şi îmbărbătându-te întru toate, cu bună cunoştinţă, ca un sfinţitor cuvios îmbrăcându-te, ai scos din vasul alegerii cele negrăite; şi credinţa păzind, stadiul întocmai ai săvârşit, Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând, israeliteanul striga: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm. Pe învăţătorul Tainelor, care s-a răpit până la cer, pe Dum­nezeiescul Pavel, pe vânătorul lumii având dascăl, te-ai făcut ucenic privirii celei de sus.

Limba Apostolului Pavel cea mişcată de Duhul, grăind arătat Tainele lui Dumnezeu, aceea te-a cu­prins pe tine, fericite şi te-a făcut grăitor de Dumnezeu. Rănindu-te cu dragostea cea duhovnicească şi cu cuvinte Dumnezeieşti, vorbind cu Stă­pânul tuturor, ai pus spre tine cuvintele cele sfinţite.

Fiind Locaş de Dumnezeu Îm­podobit al Luminii Celei Veşnice, Fecioară Preacurată, spală-mă, Stă­până şi pe mine cel spurcat şi întinat de toate păcatele. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cinste Maicii Domnului. Amin!”.