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Calendar ortodox, 23 septembrie. Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, considerat glasul lui Dumnezeu

Calendar ortodox, 23 septembrie. Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, considerat glasul lui DumnezeuSursa foto: doxologia.ro
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Din cuprinsul articolului

Calendar Ortodox 23 septembrie. Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul a fost vestită de Arhanghelul Gavriil. Acesta i-a spus lui Zaharia că va avea un băiat pe care îl va numi Ioan și care va propovădui cuvântului lui Dumnezeu.

Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul este prăznuită în fiecare an pe 23 septembrie. S-a petrecut cu șase luni înainte de Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Arhanghelul Gavriil i s-a arătat lui Zaharia când a intrat în Sfânta Sfintelor pentru a se ruga pentru popor și i-a vestit ca Elisabeta, soția sa, va naște un fiu pe care îl vor numi Ioan.

Arhanghelul i-a spus că pruncul va fi mare înaintea Domnului, nu va bea vin și nici altă băutură amețitoare și din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt. Și pe mulți dintre fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Și va merge înaintea Lui cu duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înţelepciunea drepților.

Din cauza faptului că atât el, cât și Elisabeta, erau înaintați în vârstă, Zaharia s-a îndoit de cele spune de Arhanghelul Gavriil. Din acest motiv, el a rămas mut până la nașterea lui Ioan.

Calendar Ortodox. Glasul lui Dumnezeu

Biserica Ortodoxă i-a închinat lui Ioan șase sărbători: zamislirea lui - 23 septembrie; nașterea - 24 iunie; soborul lui - 7 ianuarie; taierea capului - 29 august; prima și a doua aflare a capului - 24 februarie; a treia aflare a capului său - 25 mai.

Într-una din predicile sale, Mitropolitul Antonie de Suroj mărturisea despre Sfântul Ioan Botezătorul: „Şi iată că Ioan a locuit mai bine de treizeci de ani în locuri pustii, s-a luptat cu inima sa, s-a luptat pentru viaţa sa şi a ieşit să propovăduiască, mărturisit fiind de Dumnezeu ca și cel mai mare, şi nu doar atât. Evanghelia nu ni-l numeşte proroc, ci glas. El s-a îngemănat atât de mult cu voia lui Dumnezeu, încât a devenit una cu acel cuvânt de viaţă dătător pe care trebuia să-l rostească spre mântuirea oamenilor, spre trezirea lor, pentru ca să strălucească viaţa şi bucuria în inimile celor care aud glasul. Nu era doar un om care vorbea, ci era Însuşi Dumnezeu, care vorbea prin glasul lui. Aşa spuneau sfinţii“.

Tot în data de 23 septembrie mai sunt pomeniți:

Sfinții Mucenici Andrei, Ioan, Petru si Antonie; Sfânta Muceniță Raida, fecioara (†308); Sfintele Cuvioase femei Xantipa si Polixenia; Sfântul Mucenic Nicolae Pantopolitul; Sfântul Mucenic Ioan din Conița.

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