HAI România! Cine trage sforile în scandalul Pahonțu și cum ne manipulează Recorder la greu







Dezvăluirile despre trecutul generalului Lucian Pahonțu (șeful SPP) din decembrie 1989 au declanșat o adevărată furtună mediatică. Dar cât este document istoric și cât este o campanie coordonată de manipulare pe rețelele sociale? Jurnaliștii Mirel Curea, Tavi Hoandră și Victor Roncea disecă cel mai spinos subiect al momentului într-o radiografie tranșantă, ferită de filtrele corectitudinii politice.

Aflăm cum platformele online au devenit arme de atac politic și acceleratoare de criză, dictând verdicte în afara instanțelor, în plin an electoral. În acest context, o atenție deosebită este acordată fenomenului Recorder și elucubrantelor lor dezvăluiri, mai ales celor care vizează sistemul de justiție. Discuția va arăta cum acest proiect, în ciuda unei aparențe de excelență jurnalistică, recurge la greu la o manipulare subtilă a românilor.

În această ediție, Mirel Curea explică dimensiunea juridică a cazului Pahonțu și demontează narativele construite pe simple supoziții, arătând limitele probatoriului. În același timp, Tavi Hoandră analizează reacția societății românești la crize și mecanismele prin care publicul este manipulat emoțional cu ajutorul unor astfel de anchete, iar Victor Roncea aduce contextul istoric, explicând cum fantomele din decembrie '89 sunt reactivate astăzi pentru reglări de conturi la nivel înalt.

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