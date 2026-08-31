Evoluția războiului din Ucraina, schimbarea raportului de forțe și posibilitatea unei escaladări au fost principalele teme abordate de Dan Andronic și Adrian Severin în ediția de luni, 31 august, a emisiunii „Hai România”. Fostul ministru de Externe și analist de politică externă a analizat direcția în care se îndreaptă conflictul și perspectiva ca Rusia să adopte o strategie mai agresivă.

Dan Andronic a pornit discuția de la schimbarea percepției asupra lui Vladimir Putin în societatea rusă. Potrivit jurnalistului, liderul de la Kremlin ar putea pierde din popularitate nu pentru că ar fi considerat incapabil să câștige războiul, ci pentru că o parte a populației l-ar percepe drept insuficient de agresiv.

„Începe să fie văzut ca un loser”, a spus Andronic, explicând că această percepție nu ar însemna neapărat că Putin pierde războiul, ci că nu ar fi suficient de dur în maniera în care conduce conflictul.

Războiul din Ucraina intră într-o nouă etapă. Adrian Severin explică strategia Rusiei

Adrian Severin a nuanțat însă această interpretare. În opinia sa, nu este vorba despre o scădere a sprijinului pentru război, ci despre nemulțumirea față de modul în care acesta este purtat.

„Nu există o pierdere a sprijinului pentru război, ci este o pierdere a sprijinului pentru maniera în care este purtat acest război”, a afirmat fostul ministru de Externe.

Cei doi au analizat și intensificarea atacurilor asupra unor obiective aflate în interiorul teritoriului rus.

Dan Andronic a remarcat că Ucraina a reușit să ducă o parte a confruntării în adâncimea Rusiei, prin atacuri asupra unor obiective strategice.

Adrian Severin consideră însă că aceste operațiuni nu pot fi privite exclusiv ca acțiuni ucrainene. În opinia sa, implicarea statelor occidentale în furnizarea de armament, informații și ghidaj schimbă natura confruntării.

„Una e să vă vând dumneavoastră o pușcă și alta este să merg și să și trag cu pușca aia”, a explicat Severin, folosind o comparație pentru a descrie diferența dintre furnizarea de arme și participarea la operațiuni prin informații și ghidaj.

În această logică, Rusia ar putea considera că se confruntă nu doar cu Ucraina, ci cu o parte a Occidentului.

Adrian Severin susține că Rusia ar fi ajuns la concluzia că nu mai poate obține o pace negociată cu Occidentul în condițiile actuale.

„Rusia înțelege că n-are cum să mai obțină o pace negociată cu Occidentul în condițiile purtării războiului în felul în care a fost purtat până acum”, a declarat analistul.

În opinia sa, Moscova încearcă acum să transmită Occidentului că atacurile asupra teritoriului rus reprezintă o schimbare majoră de paradigmă.

Severin consideră că Rusia își adaptează în consecință mijloacele și strategia, încercând să determine statele occidentale să înțeleagă că sunt implicate direct în confruntare.

Dan Andronic a ridicat și problema duratei conflictului, amintind estimări potrivit cărora războiul ar mai putea continua cel puțin doi-trei ani.

Adrian Severin s-a declarat sceptic față de această perspectivă.

„Nu cred că Rusia va mai accepta să prelungească războiul atât de mult”, a spus el.

Mai mult, analistul a vorbit despre posibilitatea unei escaladări majore, inclusiv despre riscul folosirii unor arme nucleare tactice. Severin a prezentat acest scenariu drept unul care ar putea exercita o presiune uriașă asupra guvernelor occidentale și asupra opiniei publice.

El consideră că un astfel de moment ar putea determina schimbarea rapidă a calculelor politice din Occident.

În viziunea lui Adrian Severin, războiul din Ucraina nu mai poate fi analizat exclusiv ca un conflict între Rusia și Ucraina. El susține că asistăm la o confruntare mai largă între Rusia și o parte a Occidentului.

„Occidentul va pierde”, a afirmat Severin, precizând că nu se referă neapărat la o înfrângere militară clasică a Occidentului, ci la posibilitatea unei epuizări strategice.

Potrivit analistului, o asemenea înfrângere poate fi inclusiv psihologică: momentul în care o parte ajunge să creadă că nu mai are capacitatea sau voința de a continua confruntarea.

În această ecuație, Rusia ar beneficia, în opinia sa, de ceea ce numește „răbdare strategică”, caracteristică în special Rusiei, Chinei și altor state din Orient.