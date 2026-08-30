NATO nu identifică, în acest moment, indicii privind pregătirea unui atac iminent asupra unuia dintre statele membre, în pofida intensificării operațiunilor militare ruse în Ucraina și a acțiunilor hibride desfășurate de Moscova pe teritoriul Europei, potrivit Reuters.

Un reprezentant al Alianței Nord-Atlantice a declarat duminică faptul că Rusia continuă să exercite presiuni militare asupra Ucrainei și își amplifică activitățile hibride în Europa. Potrivit oficialului, aceste evoluții sunt urmărite îndeaproape de structurile NATO, însă nu există în prezent o amenințare imediată la adresa unui stat aliat.

„În timp ce se confruntă cu o rezistență foarte puternică din partea Ucrainei, rușii își intensifică atacurile asupra acesteia, precum și acțiunile hibride în Europa”, a declarat oficialul, citat de Reuters.

Acesta a subliniat că NATO își menține nivelul de vigilență și monitorizează în permanență riscurile la adresa securității Alianței. Reprezentantul NATO a reafirmat, totodată, sprijinul acordat Ucrainei și angajamentul organizației de a proteja populația statelor membre.

Declarațiile vin într-un climat de îngrijorare crescută în Europa. Premierul polonez Donald Tusk a avertizat sâmbătă că Varșovia și aliații trebuie să fie pregătiți pentru mai multe scenarii, inclusiv pentru eventualitatea unei provocări rusești îndreptate împotriva unui stat NATO.

În paralel, directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat în această săptămână o vizită la Moscova, unde s-a întâlnit cu oficiali ruși din domeniul informațiilor.

Deplasarea a avut loc pe fondul unor evaluări americane potrivit cărora Rusia ar putea încerca, în anumite condiții, să verifice cât de ferm ar reacționa NATO în cazul unei confruntări limitate.

Subiectul a fost abordat și la București. Președintele Nicușor Dan a declarat recent că posibilitatea unei escaladări rusești nu poate fi exclusă în plan teoretic, însă, până în prezent, nu există informații care să confirme că Moscova pregătește un atac asupra NATO.

„Într-o logică geopolitică, există această ipoteză de escaladare din partea Rusiei, dar pentru moment nu există informații care să o susțină”, a afirmat șeful statului.

NATO transmite astfel că rămâne atentă la evoluțiile de securitate, dar nu consideră că un atac rusesc asupra unui stat membru este, în prezent, iminent.