Primăria Capitalei a dat ordinul de începere a lucrărilor de punere în siguranță și conservare a ansamblului Curtea Veche, cel mai vechi monument medieval al Bucureștiului, potrivit unui anunț făcut duminică, 20 septembrie 2026. Intervenția are o valoare estimată la două milioane de lei și este programată să dureze trei luni.

Lucrările au loc la ansamblul Palatului Voievodal Curtea Veche, în centrul Capitalei, după ce monumentul a ajuns într-o stare avansată de degradare. Primăria precizează că etapa actuală nu reprezintă restaurarea propriu-zisă, ci are ca obiectiv protejarea vestigiilor și oprirea degradării acestora.

Potrivit Primăriei Municipiului București, intervențiile urmăresc în primul rând protejarea monumentului împotriva infiltrațiilor și a factorilor meteorologici.

Printre lucrările prevăzute se numără refacerea și repararea acoperișurilor, protejarea zidurilor și bolților, precum și intervenții asupra suprafețelor expuse intemperiilor. Va fi construit și un acoperiș provizoriu, care să permită continuarea investigațiilor arheologice în condiții de protecție.

Municipalitatea susține că intervenția este necesară pentru stoparea degradării structurale și pentru protejarea zidăriilor istorice.

În această etapă, obiectivul nu este refacerea completă a ansamblului, ci conservarea elementelor istorice existente. Restaurarea propriu-zisă este prevăzută într-o etapă ulterioară.

Curtea Veche a mai intrat într-un program de intervenții în 2018. Documentele publice ale Primăriei arată că atunci a fost încheiat un contract pentru restaurarea și punerea în valoare a Palatului Voievodal „Curtea Veche”, în valoare de aproximativ 33 de milioane de lei, fără TVA. Ordinul de începere a fost emis la 14 mai 2018.

Potrivit PMB, lucrările începute atunci au fost oprite în 2020 și nu au fost continuate. Municipalitatea afirmă că, după oprirea intervențiilor, nu au fost luate măsuri suficiente pentru conservarea monumentului.

În prezent, autoritățile încearcă mai întâi să limiteze efectele degradării și să asigure protecția vestigiilor înaintea unei intervenții de restaurare de amploare.

Curtea Veche reprezintă una dintre cele mai importante zone istorice și arheologice ale Capitalei. Ansamblul, dezvoltat și modificat de-a lungul secolelor XV-XVIII, a avut un rol central în evoluția Bucureștiului.

Potrivit Primăriei Capitalei, aici au fost reședințe domnești asociate unor voievozi precum Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu. Municipalitatea consideră că dezvoltarea orașului este strâns legată de acest nucleu istoric.

Ansamblul se află pe strada Franceză nr. 19-23 și cuprinde mai multe corpuri de clădire și vestigii arheologice. În 2026, PMB estima că situl are o suprafață de aproximativ 3.380 de metri pătrați și nouă corpuri de clădire.

În cadrul ansamblului a funcționat, până în 2015, un muzeu dedicat istoriei Curții Vechi și vestigiilor descoperite în zonă. Ulterior, accesul publicului și utilizarea spațiului au fost afectate de starea de degradare și de necesitatea unor intervenții asupra monumentului.

Noua etapă de lucrări este programată pentru trei luni și are un cost estimat la două milioane de lei. După finalizarea măsurilor de punere în siguranță și conservare, Primăria Capitalei anunță că va urma restaurarea ansamblului.