Încă 42 de kilometri din Autostrada Transilvania, gata în decembrie

Șoferii ar putea circula în luna decembrie pe întreg tronsonul de 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu de pe Autostrada Transilvania, astfel încât legătura până la Târgu Mureș să fie completă, estimează Asociația Pro Infrastructură.

Potrivit organizației, lucrările la devierile de traseu din zonele Topa Mică și Nădășelu ar putea fi finalizate înainte de termen.

Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură spun că, după inaugurarea lotului Zimbor-Poarta Sălajului, din 11 august, există șanse ca lucrările realizate de compania turcă Ozaltin să fie încheiate cel târziu în decembrie.

„După inaugurarea lotului Zimbor-Poarta Sălajului în 11 august, tragem nădejde că turcii de la Ozaltin pot să finalizeze devierile de la Topa Mică şi Nădăşelu cel mai târziu în decembrie, cu 3 luni înainte de termen. Şoferii vor putea circula atunci pe toţi cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului şi Nădăşelu şi mai departe pe Autostrada A3 până la Târgu Mureş, peste 155 kilometri”, a transmis asociația.

Conform termenelor inițiale, lotul Zimbor-Nădășelu trebuia finalizat în decembrie 2023, iar cel mai târziu în august 2024, dacă sunt luate în calcul disputele tehnice și problemele întâmpinate pe teren.

Asociația susține că o parte importantă a întârzierilor îi revine antreprenorului UMB, în contextul alunecărilor masive de teren, dar și al unor „bâlbe şi indecizii” ale oficialilor CNAIR, care ar fi dus la pierderea unui an.

„UMB încă lucrează punctual pe şi în afara aliniamentului autostrăzii. Turcii execută zonele cu viaductele de la Topa Mică şi Nădăşelu. Acesta este şi punctul critic în care stă deschiderea: se instalează ultimele grinzi, iar structura cantilever este gata”, a mai precizat Asociația Pro Infrastructură.

Contractul pentru tronsonul Nădășelu-Zimbor a fost semnat cu UMB la 28.12.2020 și prevede 12 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Ordinul de începere a fost emis la 25.01.2021, iar autorizațiile de construire au fost eliberate în mai multe etape pe parcursul anului 2021.

Pentru devierile de traseu de la Nădășelu și Topa Mică, contractul cu Ozaltin a fost semnat la 05.06.2024 și prevede 9 luni de proiectare și 18 luni de execuție. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat la 04.08.2025, iar autorizațiile de construire au fost emise la 11.07.2025 și 01.09.2025. Termenul contractual de finalizare este, astfel, martie 2027.