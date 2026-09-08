Lucrările de asfaltare au început pe un tronson experimental al secțiunii 3 Cornetu-Tigveni din Autostrada Sibiu-Pitești (A1), anunță directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Testarea este necesară pentru stabilirea rețetei finale de asfalt care va fi utilizată pe cei 37,4 kilometri ai lotului.

Potrivit lui Cristian Pistol, constructorii italieni și români din asocierea Webuild-Tancrad au început așternerea asfaltului pe un sector cuprins între kilometrii 71 și 71+400. Operațiunea se desfășoară în două straturi succesive, iar rezultatele obținute pe tronsonul experimental vor sta la baza stabilirii soluției tehnice care urmează să fie aplicată pe restul secțiunii.

„Autostrada Sibiu-Pitești (A1), secțiunea 3 (Cornetu-Tigveni): au început lucrările de asfaltare pe un tronson experimental!”, a transmis, marți, directorul CNAIR, într-o postare pe Facebook.

În paralel cu lucrările de asfaltare, constructorii desfășoară activități pe mai multe fronturi ale șantierului. Potrivit datelor prezentate de șeful CNAIR, în prezent se lucrează pe aproximativ 30% din suprafața șantierului, în condițiile în care o parte dintre lucrări sunt limitate de lipsa Acordului Revizuit de Mediu pentru anumite loturi ale secțiunii.

Printre obiectivele aflate în lucru se numără tunelul Poiana, 14 structuri, respectiv poduri și viaducte, precum și lucrările de terasamente. Aceste intervenții avansează în paralel cu pregătirea etapelor următoare ale proiectului.

În ansamblu, stadiul fizic al lucrărilor de pe secțiunea Cornetu-Tigveni a ajuns la aproximativ 18%, potrivit estimării comunicate de Cristian Pistol.

Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 37,4 kilometri și reprezintă unul dintre cele mai dificile segmente ale proiectului, prin lucrările de infrastructură care trebuie realizate pe traseu, inclusiv tuneluri, poduri și viaducte.

Contractul pentru această secțiune are o valoare de 5,323 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport.

Testarea asfaltului pe tronsonul experimental reprezintă astfel o etapă tehnică importantă înaintea extinderii lucrărilor de așternere pe întreaga secțiune, soluția finală urmând să fie stabilită în funcție de rezultatele obținute pe sectorul deja executat.