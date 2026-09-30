România va organiza în 2027 Campionatul Mondial de hochei pe gheață pentru seniori, Divizia I/B, competiția urmând să se desfășoare la Târgu Mureș, în perioada 1-7 mai.

Decizia a fost anunțată miercuri de Federația Română de Hochei pe Gheață (FRHG), după ce atribuirea turneului a fost stabilită în cadrul Congresului Semianual al Federației Internaționale de Hochei pe Gheață (IIHF), organizat la Tenerife, în Spania.

La competiția din 2027 vor participa șase reprezentative naționale: România, Japonia, China, Coreea de Sud, Spania și Țările de Jos.

Partidele vor fi disputate într-o nouă arenă din Târgu Mureș, care va intra astfel în circuitul competițiilor internaționale de hochei. Pentru oraș, turneul reprezintă una dintre cele mai importante competiții sportive internaționale găzduite după inaugurarea noii infrastructuri.

Pentru România, Campionatul Mondial din 2027 va fi al doilea turneu mondial de seniori organizat în decurs de numai trei ani. În 2025, țara noastră a găzduit, la Sfântu Gheorghe, Campionatul Mondial de seniori, Divizia I/A.

În această perioadă, România a fost gazda și a mai multor competiții mondiale rezervate juniorilor. Printre acestea s-au numărat Campionatul Mondial U20, Divizia II/A, organizat la București, și Campionatul Mondial U18, Divizia II/A, desfășurat la Târgu Secuiesc.

Federația Română de Hochei pe Gheață consideră atribuirea competiției pentru 2027 o confirmare a reputației României în hocheiul internațional și a încrederii acordate de IIHF capacității țării de a organiza turnee de acest nivel.

România vine la ediția din 2027 după participarea la Campionatul Mondial, Divizia I/B, din 2026, desfășurat la Shenzhen, în China. Naționala României a încheiat competiția pe locul al treilea, cu 10 puncte, după Estonia, care a acumulat 13 puncte, și China, tot cu 10 puncte.

România a ratat astfel promovarea în Divizia I/A. Japonia, în schimb, a retrogradat din Divizia I/A și va evolua în 2027 în grupa de la Târgu Mureș.

Competiția de anul viitor va reuni, așadar, șase echipe care se vor lupta pentru obiectivele stabilite în cadrul Diviziei I/B, într-un turneu găzduit de România.