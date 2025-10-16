Peste 500 de copii din 7 orașe vin la București pentru Țiriac Trophy 2025

Peste 500 de tineri hocheiști din 34 de echipe vor participa la Țiriac Trophy 2025, competiția organizată de Fundația Țiriac la Patinoarul Allianz-Țiriac Arena. Turneul are loc între 17–19 și 25–26 octombrie, cu acces gratuit pentru public.

Bucureștiul devine, timp de două weekenduri, capitala hocheiului pentru copii. Între 17 și 19 octombrie, respectiv 25 și 26 octombrie 2025, Patinoarul Allianz-Țiriac Arena găzduiește cea de-a șaptea ediție a turneului Țiriac Trophy, competiție dedicată exclusiv celor mai tineri practicanți ai sportului pe gheață.

Ediția din acest an reunește peste 500 de copii din 34 de echipe din toată țara, care se vor întrece în categoriile de vârstă U7, U9, U11, U13, U15 și U17. Evenimentul, organizat de Fundația Țiriac, s-a impus deja ca un reper al hocheiului juvenil din România, oferind tinerilor sportivi o platformă pentru a-și testa abilitățile și a-și dezvolta pasiunea pentru competiție.

Fondatorul fundației organizatoare, Ion Țiriac, spune că Țiriac Trophy demonstrează, an de an, că investiția în sportul de performanță începe de la copii.

„Este extraordinar să vedem cum, de la an la an, tot mai mulți copii aleg să joace hochei. Aceasta arată că munca depusă pentru dezvoltarea sportului dă rezultate și că viitorul hocheiului românesc este promițător. Prin intermediul Fundației, noi le oferim tuturor copiilor șansa de a practica acest sport. Le urez succes participanților la această ediție”, a declarat Ion Țiriac.

Cele cinci zile de competiție vor aduce un adevărat spectacol pe gheață, cu meciuri disputate, emoții și momente memorabile pentru tinerii sportivi și familiile lor.

📅 Programul oficial al Țiriac Trophy 2025:

Vineri, 17 octombrie – categoria U7 ⏰ Meciuri între orele 13:00–15:45 🎖️ Festivitate de premiere – ora 16:00

Sâmbătă, 18 octombrie – categoriile U9 și U11 ⏰ Meciuri între orele 09:30–20:00 🎖️ Festivitate de premiere – ora 20:10

Duminică, 19 octombrie – categoria U15 ⏰ Meciuri între orele 11:00–16:50 🎖️ Festivitate de premiere – ora 17:00

Sâmbătă, 25 octombrie – categoria U13 ⏰ Meciuri între orele 11:00–16:50 🎖️ Festivitate de premiere – ora 17:00

Duminică, 26 octombrie – categoria U17 ⏰ Meciuri între orele 11:00–16:50 🎖️ Festivitate de premiere – ora 17:00

Accesul publicului este gratuit, în limita locurilor disponibile, iar fiecare zi de competiție se va încheia cu o festivitate de premiere dedicată copiilor.

Țiriac Trophy 2025 reunește echipe din București, Brașov, Ploiești, Galați, Miercurea Ciuc, Odorheiul Secuiesc și Târgu Mureș. Fiecare oraș trimite copii pregătiți să demonstreze talent, ambiție și spirit de echipă.

De la micii hocheiști ai categoriei U7, care abia descoperă farmecul gheții, până la sportivii U17, care își pregătesc drumul spre performanță, fiecare participant contribuie la atmosfera de entuziasm și energie specifică acestei competiții.