Sport

Peste 500 de copii din 7 orașe vin la București pentru Țiriac Trophy 2025

Comentează știrea
Peste 500 de copii din 7 orașe vin la București pentru Țiriac Trophy 2025Hochei pe gheață. Sursa: Photographer2222 | Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Peste 500 de tineri hocheiști din 34 de echipe vor participa la Țiriac Trophy 2025, competiția organizată de Fundația Țiriac la Patinoarul Allianz-Țiriac Arena. Turneul are loc între 17–19 și 25–26 octombrie, cu acces gratuit pentru public.

Țiriac Trophy 2025 – un festival al hocheiului pentru copii

Bucureștiul devine, timp de două weekenduri, capitala hocheiului pentru copii. Între 17 și 19 octombrie, respectiv 25 și 26 octombrie 2025, Patinoarul Allianz-Țiriac Arena găzduiește cea de-a șaptea ediție a turneului Țiriac Trophy, competiție dedicată exclusiv celor mai tineri practicanți ai sportului pe gheață.

Ediția din acest an reunește peste 500 de copii din 34 de echipe din toată țara, care se vor întrece în categoriile de vârstă U7, U9, U11, U13, U15 și U17. Evenimentul, organizat de Fundația Țiriac, s-a impus deja ca un reper al hocheiului juvenil din România, oferind tinerilor sportivi o platformă pentru a-și testa abilitățile și a-și dezvolta pasiunea pentru competiție.

Hochei copii

Hochei copii. Sursa foto: Pixabay

Ion Țiriac: „Viitorul hocheiului românesc este promițător”

Fondatorul fundației organizatoare, Ion Țiriac, spune că Țiriac Trophy demonstrează, an de an, că investiția în sportul de performanță începe de la copii.

De la altar la OnlyFans. Un preot și-a făcut cont pe plaftormă. Cum își motivează gestul
De la altar la OnlyFans. Un preot și-a făcut cont pe plaftormă. Cum își motivează gestul
Simona Stan a fost reținută în cazul dosarului de înșelăciune. Carmen Dan, prima reacție. Update
Simona Stan a fost reținută în cazul dosarului de înșelăciune. Carmen Dan, prima reacție. Update

„Este extraordinar să vedem cum, de la an la an, tot mai mulți copii aleg să joace hochei. Aceasta arată că munca depusă pentru dezvoltarea sportului dă rezultate și că viitorul hocheiului românesc este promițător. Prin intermediul Fundației, noi le oferim tuturor copiilor șansa de a practica acest sport. Le urez succes participanților la această ediție”, a declarat Ion Țiriac.

Competiția se desfășoară pe durata a două weekenduri

Cele cinci zile de competiție vor aduce un adevărat spectacol pe gheață, cu meciuri disputate, emoții și momente memorabile pentru tinerii sportivi și familiile lor.

📅 Programul oficial al Țiriac Trophy 2025:

  • Vineri, 17 octombrie – categoria U7 ⏰ Meciuri între orele 13:00–15:45 🎖️ Festivitate de premiere – ora 16:00

  • Sâmbătă, 18 octombrie – categoriile U9 și U11 ⏰ Meciuri între orele 09:30–20:00 🎖️ Festivitate de premiere – ora 20:10

  • Duminică, 19 octombrie – categoria U15 ⏰ Meciuri între orele 11:00–16:50 🎖️ Festivitate de premiere – ora 17:00

  • Sâmbătă, 25 octombrie – categoria U13 ⏰ Meciuri între orele 11:00–16:50 🎖️ Festivitate de premiere – ora 17:00

  • Duminică, 26 octombrie – categoria U17 ⏰ Meciuri între orele 11:00–16:50 🎖️ Festivitate de premiere – ora 17:00

Accesul publicului este gratuit, în limita locurilor disponibile, iar fiecare zi de competiție se va încheia cu o festivitate de premiere dedicată copiilor.

Participare din 7 orașe ale României

Țiriac Trophy 2025 reunește echipe din București, Brașov, Ploiești, Galați, Miercurea Ciuc, Odorheiul Secuiesc și Târgu Mureș. Fiecare oraș trimite copii pregătiți să demonstreze talent, ambiție și spirit de echipă.

De la micii hocheiști ai categoriei U7, care abia descoperă farmecul gheții, până la sportivii U17, care își pregătesc drumul spre performanță, fiecare participant contribuie la atmosfera de entuziasm și energie specifică acestei competiții.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:47 - Facturarea gazelor. Ce trebuie să știe fiecare consumator despre contor și factură
19:38 - Romania’s former Health Minister Nicolae Bănicioiu politically persecuted in a case compared to Alexei Navalny’s. Sup...
19:35 - Daniel Zamfir, mesaj către ministrul Mediului: „Suntem în război, Buzoianu! Nu te las”
19:29 - Ministrul Apărării anunță schimbări majore la Spitalul Militar Central după ancheta DNA
19:21 - ANOSR cere Ministerului Educației dezbatere publică despre profesorii hărțuitori
19:15 - Peste 20.000 de oameni vor putea lua parte la slujbele oficiate în curtea Catedralei Naționale

HAI România!

George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze

Proiecte speciale