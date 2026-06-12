Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Astăzi, de la ora 12:00, în studioul „Hai România”, Dan Andronic și Radu Coșarcă îl au ca invitat pe Cătălin Ranco Pițu, fost procuror militar și cel care a instrumentat Dosarul Revoluției. Ediția analizează noua sa carte, o lucrare care schimbă radical perspectiva asupra evenimentelor de după 22 decembrie 1989, oferind un răspuns clar la întrebarea care a bântuit România timp de trei decenii: cine a tras cu adevărat?

Discuția spulberă definitiv mitul teroriștilor. După analizarea a mii de dosare și jurnale de luptă, verdictul fostului procuror este clar: nu a existat nicio forță misterioasă, organizată și fidelă lui Ceaușescu. Veți afla cum psihoza „inamicului invizibil” a fost, de fapt, o invenție menită să legitimeze noua conducere politică. Această manipulare a acoperit erorile fatale, haosul instituțional și focul fratricid, aspecte ilustrate perfect de cazuri cutremurătoare precum masacrul de la Otopeni sau episodul Trosca/USLA.

Deși lucrarea condamnă ferm represiunea regimului comunist și nu neagă morții sau violențele extreme din acele zile, ea expune modul în care o națiune întreagă a fost manipulată să lupte cu un inamic imaginar, în timp ce adevărații responsabili au rămas în umbră. Vă invităm la o discuție curajoasă și necesară, bazată strict pe documente oficiale, care demontează o construcție politico-mediatică ținută în viață zeci de ani.

De la 12.30, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.