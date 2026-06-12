Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Orientul Mijlociu traversează, în iunie 2026, unul dintre cele mai paradoxale momente din istoria sa recentă: în timp ce diplomații americani și iranieni negociază detaliile tehnice ale unui acord nuclear care ar putea redefini arhitectura de securitate a regiunii, forțele armate ale celor două state fac schimb de lovituri deasupra Golfului Persic.

Doborârea unui elicopter american de atac în apropierea Strâmtorii Hormuz, riposta aeriană ordonată de președintele Donald Trump și valul de drone iraniene lansate asupra bazelor americane din regiune au transformat masa negocierilor într-un teren minat, în care fiecare incident militar poate spulbera luni întregi de eforturi diplomatice. Și totuși, în mod surprinzător, procesul diplomatic nu s-a prăbușit.

Dimpotrivă, potrivit relatărilor din presa americană, negocierile dintre Washington și Teheran au atins cel mai avansat stadiu din ultimii ani, iar părțile au reușit să restrângă divergențele la patru mari dosare nucleare. În cele ce urmează analizăm conținutul acestor negocieri, dinamica escaladării militare care le însoțește, rolul Libanului în ecuația regională și mizele financiare și energetice ale unui eventual compromis.