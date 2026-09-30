Prognoza meteo, 30 septembrie. Vremea se va menține în general frumoasă la nivelul întregii țări, însă valorile termice nocturne vor aduce o atmosferă rece, în special în zonele nordice și depresionare. Cerul va prezenta înnorări temporare în regiunile sudice și estice, în timp ce pe litoral sunt posibile ploi slabe. În celelalte regiuni, cerul va fi mai mult senin, conform ANM.

Precipitațiile vor fi izolate și limitate la zona de coastă. Se pot înregistra cantități reduse de apă, de 1…3 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare pe parcursul zilei în mai multe regiuni.

Viteze de 40…50 km/h sunt prognozate în sudul Moldovei, Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei. De asemenea, în zona Carpaților de Curbură, rafalele vor atinge viteze de 55…65 km/h.

Valorile maxime ale zilei se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei perioade în regiunile vestice, în timp ce în restul teritoriului se vor menține apropiate de cele normale. La nivel național, maximele se vor încadra între 17 grade în estul Transilvaniei și zona deluroasă din centrul Moldovei și 26 de grade în Banat.

Noaptea va fi una rece, în special în jumătatea de nord a țării. Minimile termice se vor încadra între -2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 14 grade pe litoral. În zonele depresionare unde valorile coboară sub pragul de îngheț se va forma brumă. Izolat, dimineața și noaptea va apărea ceața, îndeosebi în depresiuni.

În Capitală, condițiile meteorologice vor fi plăcute, cu valori termice apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare după-amiaza, când vitezele vor atinge 35…40 km/h.

Temperatura maximă va fi de 22…23 de grade, iar cea minimă se va situa între 6 și 9 grade.