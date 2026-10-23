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Union Saint-Gilloise a învins Hapoel Beer-Sheva cu 4-0 în Liga Europa. Darius Olaru s-a accidentat și a ieșit după o jumătate de oră

Union Saint-Gilloise a învins Hapoel Beer-Sheva cu 4-0 în Liga Europa. Darius Olaru s-a accidentat și a ieșit după o jumătate de oră
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Din cuprinsul articolului

Union Saint-Gilloise a obținut o victorie categorică în etapa a treia din Liga Europa. Formația belgiană s-a impus joi, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 în fața echipei israeliene Hapoel Beer-Sheva, într-un meci în care mijlocașul român Darius Olaru a fost titular, dar a părăsit terenul accidentat în minutul 30.

Union Saint-Gilloise, victorie categorică cu Hapoel Beer-Sheva

Antrenorul David Hubert l-a inclus pe Olaru în primul unsprezece, în centrul liniei de mijloc, pentru partida disputată împotriva formației israeliene. Internaționalul român nu a putut însă să ducă meciul mai departe, fiind nevoit să iasă de pe teren după aproximativ o jumătate de oră de joc.

Accidentarea reprezintă principalul eveniment nefericit al serii pentru mijlocașul român, în condițiile în care echipa sa a obținut un succes clar.

Partida a fost marcată și de o altă schimbare timpurie în tabăra gazdelor. Biondic s-a accidentat în minutul 14, iar Raul Florucz a fost trimis pe teren în locul său. Atacantul a devenit ulterior unul dintre oamenii decisivi ai formației belgiene, reușind să deschidă scorul chiar înainte de pauză.

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Scorul a fost deschis din penalty

Florucz a transformat un penalty în primul minut suplimentar al primei reprize, stabilind scorul de 1-0 la pauză. Union Saint-Gilloise a intrat astfel în avantaj la vestiare, după un gol venit într-un moment important al întâlnirii.

Union Saint-Gilloise gol

Union Saint-Gilloise gol / foto: FB

În repriza secundă, belgienii și-au consolidat avantajul. Guilherme a înscris în minutul 60 și a dus scorul la 2-0, oferind gazdelor o poziție mai confortabilă în fața formației israeliene.

În minutul 77, Dylan Aquino, jucătorul introdus în locul lui Darius Olaru după accidentarea românului, a marcat al treilea gol al echipei belgiene. Union Saint-Gilloise a continuat să controleze partida, iar Guilherme a reușit dubla în minutul 81, stabilind scorul final, 4-0.

Union Saint-Gilloise, 7 puncte după 3 etape în Liga Europa

Victoria îi aduce formației belgiene șapte puncte după primele trei etape din Liga Europa. Union Saint-Gilloise își consolidează astfel bilanțul din competiție, în timp ce Hapoel Beer-Sheva pierde la o diferență de patru goluri.

Pentru Darius Olaru, seara s-a încheiat prematur, după accidentarea suferită în prima repriză. Deocamdată, informațiile disponibile nu precizează natura problemei medicale sau perioada de absență a mijlocașului român.

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