Jandarmeria Capitalei a anunțat că a aplicat mai multe sancțiuni și a sesizat organele de urmărire penală în urma incidentelor constatate la partida dintre Hapoel Beer Sheva și Sabah FK, disputată pe stadionul Giulești din București.

În urma verificărilor efectuate în timpul și după partida contând pentru prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor, jandarmii au întocmit trei acte de sesizare penală.

Unul dintre acestea a fost întocmit în baza articolului 37 din Legea 126/1995, care reglementează regimul materiilor explozive. Celelalte două sesizări au fost formulate în temeiul Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Autoritățile nu au oferit, în această etapă, detalii despre persoanele vizate sau despre natura exactă a faptelor constatate, însă cercetările urmează să stabilească împrejurările și eventualele răspunderi penale.

Pe lângă sesizările transmise organelor judiciare, forțele de ordine au aplicat și două sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor fiind de 800 de lei.

În două cazuri au fost dispuse și sancțiuni complementare. Persoanele respective au primit interdicție de a participa la competiții sportive timp de șase luni.

Jandarmeria Capitalei precizează că acțiunile de verificare nu s-au încheiat. Forțele de ordine continuă să analizeze situația și să identifice alte persoane care ar fi încălcat prevederile legale în timpul evenimentului sportiv.

Partida dintre Hapoel Beer Sheva și Sabah FK s-a disputat pe stadionul Rapid din București și a fost câștigată de formația israeliană cu 2-1. Meciul a reprezentat prima manșă a confruntării din play-off-ul Ligii Campionilor.

Hapoel Beer Sheva își desfășoară meciurile europene de pe teren propriu în afara Israelului, pe fondul situației de securitate din această țară. Pentru partidele din competițiile europene, clubul israelian a ales stadionul Giulești drept arenă gazdă.

Astfel, partida de la București a beneficiat de măsuri speciale de ordine și siguranță, iar Jandarmeria Capitalei a mobilizat efective pentru prevenirea incidentelor și verificarea respectării legislației în zona stadionului. Autoritățile anunță că eventualele noi încălcări identificate în urma verificărilor vor fi sancționate conform legii.