Șeful Jandarmeriei Capitalei, avansat în grad de Nicușor Dan. Marius Cezar a fost făcut general

Colonelul Marius Cezar Toma, ofițer originar din județul Argeș, a fost promovat la gradul de general de brigadă cu o stea. Decizia a fost oficializată prin decret prezidențial semnat de președintele României, Nicușor Dan, pe 23 ianuarie 2026, în cadrul unei serii de avansări înaltei ierarhii militare din Ministerul Afacerilor Interne.

Generalul Toma a preluat conducerea Jandarmeriei București la 1 noiembrie 2025, ca urmare a numirii decise de Ministerul Afacerilor Interne. Anterior, el a condus Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș, unde s-a remarcat prin profesionalism și implicare în misiunile de ordine publică.

Generalul Toma are o carieră îndelungată în Jandarmeria Română, cu experiență la Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș și la conducerea Jandarmeriei București. Este licențiat în Științe Juridice și Științe Economice, cu multiple specializări în domeniul securității și managementului.

Pe lângă activitatea profesională, Marius Cezar Toma este cunoscut pentru implicarea socială, slujind ca preot onorific pentru comunități de persoane cu deficiențe de auz în Pitești și demonstrând un angajament constant față de comunitate.

Născut în județul Argeș, Marius Cezar Toma și-a început parcursul academic la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și a fost repartizat apoi la Inspectoratul Județean de Jandarmi Olt, marcând începutul unei cariere dedicate siguranței publice.

Ulterior, și-a completat pregătirea profesională prin trei masterate în domenii diferite: unul în științe penale, unul în Managementul informațiilor de securitate națională și unul în Teologie – Misiune și slujire în limbaj mimico-gestual.