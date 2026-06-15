Foștii șefi ai Jandarmeriei au fost achitați în dosarul „10 august”. Dar sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicarea hotărârii.

Laurențiu Valentin Cazan și Ionuț Cătălin Sindile au fost achitați pentru infracțiunile de abuz în serviciu și fals intelectual.

Totodată, mai mulți jandarmi au fost achitați pentru acuzațiile de purtare abuzivă și complicitate la această infracțiune, în diferite forme. Judecătorii de la Tribunalul Militar București au susținut că faptele nu există, nu sunt prevăzute de legea penală sau nu au fost săvârșite de inculpați.

În cazul lui Laurențiu Cristian Ciobanu, Marian Ion Zăvoianu, Marian Cristian Bîrsan și George Buzatu, acuzați de purtare abuzivă, instanța a decis că a intervenit prescripția răspunderii penale și a dispus încetarea procesului.

Marian Cristian Bîrsan, George Buzatu și Alin Belecciu au fost condamnați la câte un an de închisoare pentru purtare abuzivă, iar Marius Daniel Mihai a primit o pedeapsă de un an și trei luni de închisoare, dar Tribunalul Militar București a dispus amânarea aplicării sau suspendarea executării pedepselor sub supraveghere, cu termen de supraveghere de doi ani, precum și obligații de probațiune și prestarea unor activități în folosul comunității.

Solutia pe scurt: 1. În baza art. 396 alin. (1), (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b, teza a I-a, C.pr.pen, achită inculpatul CAZAN LAURENȚIU VALENTIN (.), trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin. 1 C. pen, cu aplic. art. 77 lit. a C.pen. În baza art. 396 alin. (1), (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b, teza a I-a, C.pr.pen, achită inculpatul CAZAN LAURENȚIU VALENTIN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals intelectual, prev. de art. 321 alin. 1 C. pen.

În baza art. 396 alin. (1), (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b, teza a I-a, C.pr.pen, achită inculpatul SINDILE IONUȚ CĂTĂLIN (.), trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin. 1 C. pen, cu aplic. art. 77 lit. a C.pen.

În baza art. 396 alin. (1), (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c, C.pr.pen, achită inculpatul CIOBANU LAURENȚIU CRISTIAN (.), trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la purtare abuzivă, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen, rap. la art. 296 alin. 2 C. pen. rap. la art. 193 alin. 2 C. pen. (persoană vătămată Rădulescu Valeriu Ionuț)

În baza art. 396 alin. (1), (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a, C.pr.pen, achită inculpatul CIOBANU LAURENȚIU CRISTIAN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la purtare abuzivă, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen, rap. la art. 296 alin. 2 C. pen. rap. la art. 193 alin. 1 C. pen. (persoană vătămată Sade Avraham)

În baza art. 396 alin. (1), (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c, C.pr.pen, achită inculpatul POPESCU CĂTĂLIN RĂZVAN (.), trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la purtare abuzivă, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen, rap. la art. 296 alin. 2 C. pen. rap. la art. 193 alin. 2 C. pen. (persoană vătămată Rădulescu Valeriu Ionuț)

În baza art. 396 alin. (1), (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c, C.pr.pen, achită inculpatul DUMITRU ADRIAN COSTEL (.), trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la purtare abuzivă, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen, rap. la art. 296 alin. 2 C. pen. rap. la art. 193 alin. 2 C. pen. (persoană vătămată Rădulescu Valeriu Ionuț)

În baza art. 396 alin. (1), (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a, C.pr.pen, achită inculpatul DUMITRU ADRIAN COSTEL, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la purtare abuzivă, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen, rap. la art. 296 alin. 2 C. pen. rap. la art. 193 alin. 1 C. pen. (persoană vătămată Sade Avraham)

În baza art. 396 alin. (1), (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c, C.pr.pen, achită inculpatul DUMITRU ADRIAN COSTEL, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la purtare abuzivă, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen, rap. la art. 296 alin. 2 C. pen. rap. la art. 193 alin. 2 C. pen. (persoană vătămată Tocană Costel)

În baza art. 396 alin. (1), (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c, C.pr.pen, achită inculpatul DUMITRU ADRIAN COSTEL, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă, prev. de art. 296 alin. 2 C. pen. rap. la art. 193 alin. 1 C. pen. (persoană vătămată Mihăiescu Daniel Cristian)

În baza art. 396 alin. (1), (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c, C.pr.pen, achită inculpatul MOLDOVEANU LUCA FLORIN (.), trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la purtare abuzivă, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen, rap. la art. 296 alin. 2 C. pen. rap. la art. 193 alin. 2 C. pen. (persoană vătămată Rădulescu Valeriu Ionuț)

În baza art. 396 alin. (1), (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a, C.pr.pen, achită inculpatul MOLDOVEANU LUCA FLORIN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la purtare abuzivă, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen, rap. la art. 296 alin. 2 C. pen. rap. la art. 193 alin. 1 C. pen. (persoană vătămată Sade Avraham)

În baza art. 396 alin. (1), (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen., achită inculpatul BOLAT CRISTIAN (.), trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă, prev. de art. 296 alin. 2 C. pen. rap. la art. 193 alin. 2 C. pen. (persoană vătămată Fîrdea Ioan Marin)

În baza art. 396 alin. (1), (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a, C.pr.pen, achită inculpatul CARMOCANU FLOREA (.), trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă, prev. de art. 296 alin. 2 C. pen. rap. la art. 193 alin. 1 C. pen. (persoană vătămată Sade Avraham)

În baza art. 396 alin. (1), (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c, C.pr.pen, achită inculpatul CARMOCANU FLOREA, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă, prev. de art. 296 alin. 2 C. pen. rap. la art. 193 alin. 1 C. pen. (persoană vătămată Florea Georgiana Adina)

În baza art. 396 alin. (1), (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a, C.pr.pen, achită inculpatul CUSTRIN BARDAHAN PAVEL (.), trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă, prev. de art. 296 alin. 2 C. pen. rap. la art. 193 alin. 1 C. pen. (persoană vătămată Sade Avraham)

În baza art. 396 alin. (1), (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a, C.pr.pen, achită inculpatul ZAMFIR GEORGE CONSTANTIN (.), trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă, prev. de art. 296 alin. 2 C. pen. rap. la art. 193 alin. 1 C. pen. (persoană vătămată Sade Avraham)

În temeiul art. art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C. proc. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul ZĂVOIANU MARIAN ION (.), sub aspectul săvâșirii infracţiunii de purtare abuzivă, prev. de art. 296 alin. 2 C.pen., rap la art. 193 alin. 1 C.pen. (persoană vătămată Dide Cristian Mihai), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.

În temeiul art. art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C. proc. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul BÎRSAN MARIAN CRISTIAN (.), sub aspectul săvâșirii infracţiunii de purtare abuzivă, prev. de art. 296 alin. 2 C.pen., rap la art. 193 alin. 1 C.pen. (persoană vătămată Mihăiescu Daniel Cristian), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.

În temeiul art. art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C. proc. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul BUZATU GEORGE (.), sub aspectul săvâ?irii infracţiunii de purtare abuzivă, prev. de art. 296 alin. 2 C.pen., rap la art. 193 alin. 1 C.pen. (persoană vătămată Tocană Costel), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 3.1

În baza art. 83 alin. 1 C. pen. amână aplicarea pedepsei pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune București la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. 3.2 În baza art. 396 alin. (1), (4) C. proc. pen. raportat la art. 83 C. pen, cu aplic. art. 396 alin. 1, C.pr.pen stabileşte pedeapsa de 1 an închisoare în sarcina inculpatului BUZATU GEORGE (.) sub aspectul săvâșirii infracţiunii de purtare abuzivă, prev. de art. 46 alin. 2, rap la art. 296 alin. 2 C.pen., rap la art. 193 alin. 2 C.pen. (persoană vătămată Ștefănescu Orlando Alexandru)

În baza art. 83 alin. 1 C. pen. amână aplicarea pedepsei pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune București la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.85 alin.2 lit. b), c), C.pen. pe durata termenului de supraveghere inculpatul execută următoarele obligaţii: - să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 60 de zile în cadrul uneia dintre următoarele instituţii, la alegerea consilierului de probaţiune: Primăria Municipiului București sau DGASPC București. - să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune București sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate;

În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

3.3 În baza art. 396 alin. (1), (4) C. proc. pen. raportat la art. 83 C. pen, cu aplic. art. 396 alin. 1, C.pr.pen stabileşte pedeapsa de 1 an închisoare în sarcina inculpatului BELECCIU ALIN (.) sub aspectul săvâ?irii infracţiunii de purtare abuzivă, prev. de art. 296 alin. 2 C.pen., rap la art. 193 alin. 2 C.pen. (persoană vătămată Răuțu Gheorghe)

În baza art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamț la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune Neamț.

În baza art.85 alin.2 lit. b), c), C.pen. pe durata termenului de supraveghere inculpatul execută următoarele obligaţii: - să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 60 de zile în cadrul uneia dintre următoarele instituţii, la alegerea consilierului de probaţiune: Primăria Municipiului Piatra-Neamț sau DGASPC Neamț. - să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Neam? sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate;

3.4 În temeiul art. 193 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 1, 2, Cod proc.pen. condamnă pe inculpatul MIHAI MARIUS DANIEL (.) la o pedeapsă de 1 an și 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă, prev. de art. 296 alin. 2 C.pen., rap la art. 193 alin. 2 C.pen. (persoană vătămată Tocană Costel)

În baza art. 67 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, lit.b, Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii, potrivit art.68 alin.1 lit. b Cod penal.

În baza art. 65 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a, lit.b, Cod penal ca pedeapsă accesorie, care se va executa dacă pedeapsa principală va deveni executabilă.

În baza art. 93 alin.1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 94 alin. 1, Cod Penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1, lit. c)-e) se comunică Serviciului de Probaţiune Prahova.

În baza art.93 alin.2 lit. b) Cod penal impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială desfăşurat de Serviciul de Probaţiune Prahova sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art.93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul uneia dintre următoarele două instituţii: Primăria Municipiului București sau Primăria Comunei Păulești, pe o perioadă de 120 de zile.

În baza art. 397 alin.1 cu ref. la art. 19 și art. 25 alin. 1 din Cod procedură penală, coroborat cu art. 1357 şi urm. Cod civil, respinge acţiunea civilă exercitată împotriva inculpatului CUCOȘ GHEORGHE SEBASTIAN, în solidar cu părțile responsabile civilmente I.G.J.R. și D.G.J.M.B., de către părțile civile: (...), ca nefondată.

În baza art. 397 alin.1 cu ref. la art. 19 și art. 25 alin. 1 din Cod procedură penală, coroborat cu art. 1357 şi urm. Cod civil, lasă nesoluționată acțiunea civilă exercitată împotriva inculpatului CAZAN LAURENȚIU VALENTIN, în solidar cu părțile responsabile civilmente I.G.J.R. și D.G.J.M.B., de către părțile civile: (...).

În baza art. 397 alin.1 cu ref. la art. 19 și art. 25 alin. 1 din Cod procedură penală. coroborat cu art. 1357 şi urm. Cod civil, lasă nesoluționată acțiunea civilă exercitată împotriva inculpatului SINDILE IONUȚ CĂTĂLIN, în solidar cu părțile responsabile civilmente I.G.J.R. și D.G.J.M.B., de către părțile civil (...).

În baza art. 397 alin.1 cu ref. la art. 19 și art. 25 alin. 1 din Cod procedură penală, coroborat cu art. 1357 şi urm. Cod civil, respinge acţiunea civilă exercitată împotriva inculpatului CIOBANU LAURENȚIU CRISTIAN, în solidar cu părțile responsabile civilmente I.G.J.R. și D.G.J.M.B., de către partea civilă: Rădulescu Valeriu Ionuț, ca nefondată.

În baza art. 397 alin.1 cu ref. la art. 19 și art. 25 alin. 1 din Cod procedură penală, coroborat cu art. 1357 şi urm. Cod civil, respinge acţiunea civilă exercitată împotriva inculpatului POPESCU CĂTĂLIN RĂZVAN, în solidar cu părțile responsabile civilmente I.G.J.R. și D.G.J.M.B., de către partea civilă: Rădulescu Valeriu Ionuț, ca nefondată.

În baza art. 397 alin.1 cu ref. la art. 19 și art. 25 alin. 1 din Cod procedură penală, coroborat cu art. 1357 şi urm. Cod civil, respinge acţiunea civilă exercitată împotriva inculpatului DUMITRU ADRIAN COSTEL, în solidar cu păr?ile responsabile civilmente I.G.J.R. ?i D.G.J.M.B., de către partea civilă: Rădulescu Valeriu Ionuț, ca nefondată.

În baza art. 397 alin.1 cu ref. la art. 19 ?i art. 25 alin. 1 din Cod procedură penală, coroborat cu art. 1357 şi urm. Cod civil, respinge acţiunea civilă exercitată împotriva inculpatului DUMITRU ADRIAN COSTEL, în solidar cu păr?ile responsabile civilmente I.G.J.R. ?i D.G.J.M.B., de către partea civilă: Mihăiescu Daniel Cristian, ca nefondată.

În baza art. 397 alin.1 cu ref. la art. 19 ?i art. 25 alin. 1 din Cod procedură penală, coroborat cu art. 1357 şi urm. Cod civil, respinge acţiunea civilă exercitată împotriva inculpatului MOLDOVEANU LUCA FLORIN, în solidar cu păr?ile responsabile civilmente I.G.J.R. ?i D.G.J.M.B., de către partea civilă: Rădulescu Valeriu Ionuț, ca nefondată.

În baza art. 397 alin.1 cu ref. la art. 19 ?i art. 25 alin. 1 din Cod procedură penală, coroborat cu art. 1357 şi urm. Cod civil, respinge acţiunea civilă exercitată împotriva inculpatului CARMOCANU FLOREA, în solidar cu păr?ile responsabile civilmente I.G.J.R. ?i D.G.J.M.B., de către partea civilă: Florea Georgiana Adina, ca nefondată.

În baza art. 397 alin. (1) şi art. 25 alin. (1) C.pr.pen. raportat la art. 1357 C.civ. admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă, Badea Nicolae împotriva inculpatului CIOBANU LAURENȚIU CRISTIAN şi obligă inculpatul la plata sumei de 7000 lei, reprezentând daune morale. Respinge cererea părţii civile, Badea Nicolae, de acordare a daunelor materiale, ca nefondată. Ia act că partea civilă Dide Cristian Mihai și-a retras pretențiile civile formulate împotriva inculpatului ZĂVOIANU MARIAN ION.

În baza art. 397 alin. (1) şi art. 25 alin. (1) C.pr.pen. raportat la art. 1357 C.civ. admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă, Mihăiescu Daniel Cristian împotriva inculpatului BÎRSAN MARIAN CRISTIAN şi obligă inculpatul la plata sumei de 5000 lei, reprezentând daune morale. Respinge cererea părţii civile, Mihăiescu Daniel Cristian, de acordare a daunelor materiale, ca nefondată. Ia act că partea civilă Tocană Costel a renun?at la pretențiile civile formulate împotriva inculpaților DUMITRU ADRIAN COSTEL, MIHAI MARIUS DANIEL și BUZATU GEORGE.

În baza art. 397 alin. (1) şi art. 25 alin. (1) C.pr.pen. raportat la art. 1357 C.civ. admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă, Tocană Costel împotriva păr?ilor responsabile civilmente I.G.J.R. ?i D.G.J.M.B., în solidar, şi le obligă pe acestea la plata sumei de 25000 lei, reprezentând daune morale. Respinge cererea părţii civile, Tocană Costel, de acordare a daunelor materiale, ca nefondată. În baza art. 397 alin. (1) şi art. 25 alin. (1) C.pr.pen. raportat la art. 1357 C.civ. admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă, ?tefănescu Orlando Alexandru împotriva inculpa?ilor BÎRSAN MARIAN CRISTIAN ?i BUZATU GEORGE şi obligă inculpa?ii, în solidar, la plata sumei de 15000 lei, reprezentând daune morale.

(...)

Cu apel în 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor, a persoanelor vătămate şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 15.06.2026. Document: Hotarâre 65/2026 15.06.2026

O sentință în dosarul „10 august” este așteptată luni din partea magistraților Tribunalului Militar București, după două amânări succesive pe fond. Acesta este unul dintre cele mai sensibile dosare legate de intervenția în forță a Jandarmeriei la protestele din Piața Victoriei din 2018, când manifestația pașnică a fost dispersată cu gaze lacrimogene și grenade cu efect acustic.

Decizia așteptată la Tribunalul Militar București vine într-un moment critic, în condițiile în care termenul de prescripție se apropie: faptele din dosar s-ar putea prescrie în luna octombrie 2026, adică peste aproximativ patru luni.

La ultimul termen, pe 11 iunie, instanța a decis să amâne pronunțarea, invocând necesitatea unor deliberări suplimentare. Și anterior, judecătorii mai ceruseră timp pentru analizarea dosarului.

În acest caz sunt judecați foști șefi ai Jandarmeriei Române: Laurenţiu Cazan (fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei), Sebastian Cucoş (fost inspector general) şi Cătălin Sindile (fost prim-adjunct). Procurorii susțin că aceștia ar fi coordonat și ordonat intervenția din 2018, soldată cu dispersarea în forță a zeci de mii de protestatari pașnici.

Pentru Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile, acuzarea a cerut pedepse cu executare, în timp ce pentru Laurenţiu Cazan, considerat mai cooperant în timpul procesului, a fost solicitată o pedeapsă cu suspendare.

Conform rechizitoriului și expertizelor tehnice realizate de experți ai MApN, în timpul intervenției au fost folosite „un arsenal deosebit de periculos: 63 grenade de mână cu efect acustic, 489 grenade de mână cu efect iritant lacrimogen şi 316 cartuşe (calibru 38 şi 40 mm) cu efect iritant lacrimogen”.

Dosarul a ajuns în instanță după ce inițial fusese clasat, fiind redeschis la cererea lui Ioan Crăciuneanu, victimă a intervenției, reprezentat de sora sa, avocata Lucia Crăciuneanu, și de avocatul Comunității Declic, Toni Decean.

Potrivit informațiilor din dosar, membrii Comunității Declic au susținut financiar demersul juridic, acoperind costurile și onorariile avocaților. Aceștia au analizat sute de ore de imagini video, identificând secvențe care arată intervenții ale jandarmilor împotriva unor protestatari care nu manifestau violență.