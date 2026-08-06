Jandarmeria Română a transmis un mesaj neobișnuit pentru participanții la festivalul UNTOLD, folosind titlurile unor dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Sting pentru a le reaminti regulile de siguranță și conduită. Campania a fost publicată înaintea concertului susținut de artistul britanic la Cluj-Napoca și a atras rapid atenția în mediul online, potrivit Mediafax.

Mesajul vine în contextul în care zeci de mii de persoane participă la ediția din acest an a festivalului UNTOLD, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Europa. Autoritățile încearcă astfel să transmită recomandări importante într-un mod accesibil și ușor de reținut, folosind referințe la repertoriul celebrului muzician.

În locul unei liste clasice de sfaturi, Jandarmeria a ales să construiască mesajul în jurul unor titluri celebre din repertoriul lui Sting.

Astfel, participanții au fost îndemnați să fie atenți la bunurile personale prin referirea la „Every Breath You Take”, să manifeste respect față de ceilalți și să contribuie la o atmosferă sigură pe durata festivalului. Tonul mesajului a rămas unul prietenos, fără a pierde însă din vedere scopul principal al campaniei: prevenirea incidentelor și informarea publicului.

Inițiativa se înscrie în seria comunicărilor adaptate publicului tânăr, practică folosită tot mai des de instituțiile publice în timpul marilor festivaluri și evenimente culturale.

Pe lângă mesajele adresate participanților, forțele de ordine sunt mobilizate pe întreaga durată a festivalului pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului.

Autoritățile recomandă participanților să își păstreze documentele și obiectele de valoare în locuri sigure, să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine și să solicite ajutor imediat dacă observă situații care pot pune în pericol siguranța celor prezenți.

De asemenea, participanții sunt sfătuiți să stabilească din timp un punct de întâlnire cu prietenii în cazul în care se pierd în mulțime și să utilizeze doar căile oficiale de acces și evacuare.

Prezența lui Sting reprezintă unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției din acest an a festivalului. Artistul britanic, cu o carieră de peste patru decenii și 17 premii Grammy în palmares, este recunoscut pentru hituri precum „Every Breath You Take”, „Englishman in New York”, „Fields of Gold” sau „Shape of My Heart”. Sting

Organizatorii și autoritățile au profitat de notorietatea acestor piese pentru a transmite recomandări de siguranță într-un format care să ajungă mai ușor la publicul festivalului.

Campania Jandarmeriei arată modul în care instituțiile publice încearcă să comunice mai eficient cu participanții la evenimente de amploare.

Deși formularea este una inedită, obiectivul rămâne același: prevenirea incidentelor și încurajarea unui comportament responsabil pe întreaga durată a festivalului.