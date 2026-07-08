Premieră la UNTOLD 2026. MEDUZA 3LIVE, Alan Walker și Solomun se alătură unui line-up cu peste 200 de artiști

Festivalul UNTOLD 2026 continuă să completeze lista artiștilor care vor urca pe scenele de la Cluj-Napoca. Ediția din acest an, programată între 6 și 9 august, aduce în premieră în România proiectul MEDUZA 3LIVE, dar și reveniri spectaculoase ale unor nume importante din muzica electronică internațională.

Alan Walker, Solomun, Tujamo, BBNO$ și Padre Guilherme se alătură celor peste 200 de artiști deja anunțați, printre care se numără Sting, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Flo-Rida, Kygo, The Chainsmokers, Martin Garrix și Carl Cox.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției din acest an este debutul în România al proiectului MEDUZA 3LIVE.

Trio-ul format din Luca De Gregorio, Mattia Vitale și Simone Giani s-a remarcat pe scena internațională printr-un sound aflat la granița dintre house, deep house și sensibilitate melodică. Artiștii au reușit să ducă energia cluburilor în zona mainstream, devenind unul dintre proiectele importante ale muzicii electronice actuale.

Succesul internațional a venit odată cu piesa „Piece Of Your Heart”, care a propulsat proiectul în atenția publicului global. Ulterior, MEDUZA și-a consolidat poziția prin lansări precum „Lose Control”, „Paradise”, dar și prin colaborări cu artiști internaționali.

Prin producții elaborate, linii vocale memorabile și show-uri cu impact vizual puternic, MEDUZA și-a construit o identitate proprie în scena electronică mondială.

Scena Alchemy va avea parte de o premieră și prin prezența rapperului canadian BBNO$, care va participa pentru prima dată la UNTOLD.

Cunoscut pentru stilul său umoristic, versurile ironice și energia transmisă pe platforme precum TikTok și YouTube, artistul va aduce la Cluj piese precum „Lalala”, realizată în colaborare cu Y2K, „Edamame” și „it boy”.

Muzica lui BBNO$ combină elemente de hip-hop, rap și pop, atrăgând milioane de ascultători din întreaga lume.

Unul dintre cei mai iubiți DJ-i din lume, Alan Walker, revine la festivalul de la Cluj.

DJ-ul și producătorul norvegian de origine britanică este cunoscut pentru combinația dintre muzica electronică melodică și o identitate vizuală puternică, devenită rapid recognoscibilă.

Alan Walker a început să producă muzică încă din adolescență, fiind influențat de cultura digitală, gaming și universurile cinematografice dezvoltate în jurul comunităților online.

Ascensiunea sa internațională a venit odată cu succesul piesei „Faded”, melodie care i-a definit stilul melancolic și cinematic. Ulterior, artistul și-a extins universul muzical prin piese precum „Alone”, colaborări cu artiști internaționali și show-uri construite în jurul unei estetici vizuale spectaculoase.

La scena Galaxy va reveni și Solomun, unul dintre cei mai apreciați DJ și producători din zona house și techno.

Artistul este cunoscut pentru un sound construit pe linii melodice profunde, groove-uri calde și selecții muzicale atent pregătite, punând accent pe atmosferă, emoție și conexiunea cu publicul.

Prin intermediul labelului Diynamic, Solomun a contribuit la dezvoltarea unei direcții sonore proprii în muzica electronică. Seturile sale, construite cu răbdare și tranziții rafinate, i-au consolidat statutul în cultura electronică globală.

ZAMNA continuă parteneriatul început cu UNTOLD Universe la UNTOLD Dubai în 2025 și va avea un takeover special la ediția de la Cluj, în ziua de vineri.

ZAMNA este un concept internațional de festivaluri de muzică electronică, lansat în 2017 în jungla din Tulum, Mexic.

Brandul este cunoscut pentru combinația dintre natură, producții vizuale spectaculoase și muzică house, techno și melodic techno. De-a lungul timpului, ZAMNA s-a extins în numeroase țări și orașe din lume, păstrând atmosfera inspirată de cultura și peisajele din Tulum.

Prima zi a festivalului, joi, 6 august, îi aduce pe Mainstage pe Sting, The Chainsmokers, James Hype, Maddix și Smiley.

Tot joi, la Galaxy revine Carl Cox, iar la Alchemy publicul îi va putea vedea pe Gramatik, Grasu XXL și Marko Glass ft. Bvcovia. La Daydreaming este programat Whomadewho Hybrid DJ Set.

Vineri, pe Mainstage va urca Zara Larsson, alături de Swae Lee, Kygo, Marshmello, Sebastian Ingrosso și Puya.

La Galaxy vor fi Gordo și Maceo Plex, în timp ce scena Alchemy îi aduce pe Pendulum și Erika Isac. La Daydreaming, fanii îi vor putea asculta pe Sébastien Léger și Mano Le Tough.

Cea de-a treia zi a festivalului vine cu o premieră pentru România: concertul Lewis Capaldi pe Mainstage. În aceeași seară vor urca Martin Garrix, Lost Frequencies și MËSTIZA.

Galaxy va găzdui show-uri susținute de Holy Priest, Mau P și Joseph Capriati. La Alchemy vine pentru prima dată Denzel Curry, iar programul este completat de Camo & Krooked, Deliric x Silent Strike x Muse Orchestra, Petre Ștefan și Albert NBN.

La Daydreaming, Rampue și Shimza vor încheia cea de-a treia zi de festival.

Duminică, pe Mainstage vor urca Flo-Rida, Tash Sultana, Steve Aoki, Afrojack b2b R3HAB și Padre Guilherme.

La Galaxy, iubitorii muzicii techno îi vor putea vedea pe MRAK, Jamie Jones și Sara Landry.

Scena Alchemy va fi dedicată zonei urban, cu show-uri Andy C, Șatra B.E.N.Z., Noua Unspe, Azteca și Rava.

La Daydreaming, fanii vor dansa până la închiderea festivalului pe muzica lui Jan Blomqvist.

Line-up-ul complet pentru scenele Daydreaming, Time, Retro Fantesia, Tramvai și Soul Circle este disponibil pe site-ul oficial al festivalului UNTOLD: untold.com