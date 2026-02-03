Primii artiști care vor urca pe scena Untold în 2026, confirmați

Organizatorii festivalului Untold au anunțat primii artiști confirmați pentru ediția din 2026, care va avea loc între 6 și 9 august, la Cluj-Napoca, cap de afiș fiind Flo Rida, aflat pentru prima dată pe scena principală a festivalului, alături de nume internaționale precum Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies.

Flo Rida, unul dintre cei mai de succes artiștidin istoria pop-rap-ului, va urca pentru prima dată pe scena principală a festivalului Untold. Cu peste 80 de milioane de discuri vândute la nivel global, artistul este cunoscut pentru hituri precum „Low” și „Good Feeling”, piese care au depășit pragul de un miliard de ascultări.

Swae Lee, una dintre vocile reprezentative ale noii generații de hip-hop și pop, va veni la Cluj cu un repertoriu care domină platformele de streaming. Piesa „Sunflower”, realizată în colaborare cu Post Malone, a depășit 4,1 miliarde de ascultări pe Spotify, fiind una dintre cele mai ascultate din istoria platformei.

Kygo, pionier al curentului tropical house, este unul dintre artiștii cu cea mai rapidă ascensiune din muzica dance, cu producții care au adunat miliarde de streamuri. Piese precum „Firestone” sau „It Ain’t Me” au depășit pragul de 3 miliarde de ascultări la nivel global, iar în 2022 artistul a intrat în istorie ca primul DJ care a susținut un show la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice.

The Chainsmokers, creatorii piesei „Closer”, una dintre cele mai ascultate din toate timpurile, cu peste 3,5 miliarde de streamuri, sunt câștigători ai unui premiu Grammy. Duo-ul este cunoscut pentru hituri globale precum „Something Just Like This” și „Don’t Let Me Down”, care au contribuit la conturarea graniței dintre muzica pop și cea electronică.

Lost Frequencies, unul dintre cei mai de succes artiști europeni ai ultimului deceniu, se află pe lista primului val de artiști anunțați pentru Untold 2026. Artistul este cunoscut pentru piese precum „Where Are You Now”, cu 1,6 miliarde de streamuri, și „Are You With Me”, care a depășit 1,3 miliarde de ascultări, iar lineup-ul este completat de Tash Sultana, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki și Mestiza.

Organizatorii au precizat că vor anunța și alte nume în perioada următoare, ediția din 2026 fiind organizată sub conceptul „Untold One”. Acesta marchează începutul unei noi decade pentru festival.