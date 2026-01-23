Monden

INNA lansează „Complicated”, o colaborare spectaculoasă cu superstarul global Jason Derulo

INNA lansează „Complicated”, o colaborare spectaculoasă cu superstarul global Jason Derulo
INNA începe 2026 în forță și lansează “Complicated”, o colaborare specială alături de superstarul global Jason Derulo. Piesa include un sample din hitul lui Avril Lavigne cu același nume.

“Complicated” face parte din prima parte a EP-ului “The Last Dance”, lansat de Jason Derulo, care conține 8 track-uri. Artistul este cunoscut publicului datorită hiturilor “Whatcha Say”, “Wiggle”, “Talk Dirty”, “Swalla”, “Savage Love”, “If I’m Lucky”, “Tip Toe”, “Take You Dancing” și multe altele.

Jason Derulo se alătură unei liste impresionante de artiști cu care INNA a colaborat de-a lungul anilor, precum J Balvin, Pitbull, Sean Paul, R3Hab, Flo-Rida, Daddy Yankee, Yandel, Tujamo, Timmy Trumpet, MoBlack și mulți alții.

2025 a fost un an plin de reușite pentru INNA, cu turneul ECHOES care a cucerit Europa, cu concerte sold out în Varșovia, Amsterdam, Paris, Barcelona, Munchen, Madrid, cu prestații la cele mai mari festivaluri din Europa, precum și UNTOLD, Beach, Please și Electric Castle din România.

A lansat “Let It Talk to Me” cu Sean Paul anul trecut

ECHOES continuă și în 2026 cu concerte la Roma, Milano și Berlin, dar și în alte orașe care vor fi anunțate pe innaofficial.com

Tot anul trecut, INNA a lansat “Let It Talk to Me” cu Sean Paul, piesă care a fost inclusă pe coloana sonoră oficială a jocului eFootball 2026. “Let It Talk to Me” este cea de-a doua colaborare a celor doi artiști după superhitul “Up”. În 2025, “Caliente”, o piesă lansată de INNA în 2013, a redevenit virală pe TikTok și a fost folosită în peste 700 000 de video-uri de pe platformă, generând milioane de vizualizări.

Colaborarea cu florianrus pentru “7 zile” a cucerit topurile radio și inimile fanilor și a stat 12 săptămâni pe locul 1. Piesa a fost lansată și în limba spaniolă - “7 Dias”.

Mari hituri internaționale

Cu o carieră impresionantă, INNA a depășit 10 miliarde de stream-uri și vizualizări, are peste 8 milioane de abonați pe YouTube și aproape 10 milioane de ascultători lunari pe Spotify. Cu hituri internaționale precum „Hot”, „Sun Is Up”, “Cola Song”, “Amazing”, “More than Friends”, “Amazing” și „Déjà Vu”, artista s-a impus ca o prezență dominantă pe scena globală a muzicii dance.

Un adevărat trendsetter, INNA a devenit prima artistă din Europa Centrală și de Est care a participat la Spotify Singles, alături de nume precum Coldplay și Zara Larsson, și a intrat în istorie ca cea mai ascultată artistă din programul Spotify EQUAL.

