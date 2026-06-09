Protest în rețeaua de medicină legală. Ce nemulțumiri au angajații

Angajații din institutele și serviciile de medicină legală din întreaga țară vor protesta joi, între orele 10:00 și 12:00, față de ceea ce numesc subfinanțarea cronică a sistemului și prevederile considerate discriminatorii din legislația privind salarizarea. Sindicatul Medicilor Legiști din România a anunțat că în timpul protestului va fi asigurată doar activitatea care vizează urgențele medico-judiciare.

Sindicatul Medicilor Legiști din România a anunțat organizarea protestului și susține că problemele din sistem afectează direct desfășurarea anchetelor și a proceselor judiciare.

„Acest protest este un semnal de alarmă privind o realitate ignorată sistematic de decidenţi: probaţiunea medico-legală este indispensabilă actului de justiţie. Fără expertiza medico-legală, anchetele penale stagnează, procesele se amână, iar drepturile cetăţenilor - deopotrivă victime şi acuzaţi - sunt grav afectate”, precizează sursa citată.

Reprezentanții organizației afirmă că lipsa finanțării adecvate nu afectează doar activitatea instituțiilor medico-legale, ci are consecințe asupra întregului sistem judiciar.

Sindicatul susține că rețeaua de medicină legală este dezavantajată prin prevederile actuale privind finanțarea și salarizarea.

„Reţeaua medico-legală îşi exprimă protestul faţă de prevederile inechitabile şi profund defavorizante ale OUG nr. 7/2026, cu impact asupra sistemului medico-legal prin finanţarea şi salarizarea discriminatorii ale medicinei legale, atât faţă de celelalte specialităţi medicale, dar chiar şi în cadrul reţelei”, se mai arată în comunicatul de presă.

Potrivit sindicaliștilor, proiectul noii legi-cadru a salarizării nu ține cont de specificul activității din medicina legală, de responsabilitățile profesionale și de rolul pe care această specialitate îl are atât în sistemul sanitar, cât și în cel judiciar.

Angajații din rețeaua medico-legală reclamă și lipsa unui răspuns la solicitările transmise în repetate rânduri factorilor de decizie.

De asemenea, aceștia invocă presiunea tot mai mare de a finaliza expertize și rapoarte într-un timp redus, în condițiile în care resursele financiare și umane rămân insuficiente.

„Solicităm Parlamentului, Guvernului şi Ministerului Sănătăţii deschiderea unui dialog real, corectarea de urgenţă a prevederilor discriminatorii din OUG nr. 7/2026 şi ale proiectului legii-cadru a salarizării şi asigurarea unei finanţări care să permită reţelei medico-legale să îşi îndeplinească rolul constituţional în slujba justiţiei şi a sistemului de sănătate. Continuarea ignorării acestor probleme va însemna, inevitabil, o degradare a calităţii şi a celerităţii actului de justiţie în detrimentul tuturor cetăţenilor”, subliniază reprezentanţii Sindicatului Medicilor Legişti din România.

Acțiunea de protest este programată pentru joi, în intervalul 10:00 - 12:00, și va avea loc în incinta instituțiilor medico-legale din țară.

Pe durata protestului, activitatea curentă va fi limitată, iar personalul va asigura exclusiv intervențiile și expertizele care reprezintă urgențe medico-judiciare.