Profesorii debutanți ar urma să beneficieze de unele dintre cele mai mari creșteri salariale odată cu aplicarea noii legi a salarizării din sectorul public, programată pentru 2027.

În schimb, cadrele didactice cu vechime spun că avantajele promise de reformă sunt mult mai reduse în cazul lor, mai ales dacă sunt luate în calcul veniturile totale aflate deja în plată.

Noua grilă salarială, pregătită de Guvern prin Ministerul Muncii, face parte din reforma asumată după greva generală din educație din 2023 și este inclusă printre angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit simulărilor oficiale prezentate de Ministerul Muncii, salariul de bază al unui profesor debutant din învățământul preuniversitar ar urma să crească de la 6.446 de lei în 2026 la 7.544 de lei în 2027. Majorarea este de aproximativ 17%, iar autoritățile susțin că scopul principal este creșterea atractivității profesiei pentru tinerii care aleg cariera didactică.

Ministerul arată că noile grile salariale sunt construite pe baza unei valori de referință de 4.100 de lei și a unui sistem unitar de 12 grade salariale, aplicabil întregului sector bugetar.

Pentru profesorii din învățământul preuniversitar care au gradul didactic I și peste 25 de ani de vechime, salariul de bază median ar urma să crească de la 8.217 lei la 9.635 de lei. Totuși, atunci când sunt analizate veniturile brute totale, majorarea estimată este mult mai mică.

Conform simulărilor oficiale, venitul brut median al acestei categorii ar urma să urce de la 12.021 de lei la 12.166 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 1%. Explicația oferită de autorități este că reforma transferă o parte mai mare din remunerație în salariul de bază și reduce influența sporurilor și a altor componente variabile.

Această diferență între creșterea salariului de bază și evoluția venitului total este unul dintre motivele pentru care o parte dintre profesorii cu vechime privesc cu rezerve noua lege.

Noua lege introduce o formulă unică de calcul pentru salariile din sectorul public. Salariul de bază va fi determinat prin înmulțirea unui coeficient cu valoarea de referință stabilită prin lege. Autoritățile susțin că modelul urmărește principiul „muncă egală, salarizare egală” și reducerea diferențelor dintre persoane care ocupă funcții similare.

Pentru profesorii universitari cu peste 25 de ani de experiență, salariul de bază median ar urma să ajungă la 16.400 de lei în 2027, față de 14.640 de lei în prezent. Venitul brut median este estimat la peste 22.000 de lei.

Proiectul de lege menține mai multe sporuri specifice sistemului educațional. Printre acestea se numără sporurile pentru activitatea desfășurată în localități izolate, pentru învățământul special sau pentru coordonarea practicii pedagogice.

De asemenea, profesorii vor putea continua să fie remunerați prin plata cu ora sau prin cumul, conform legislației din educație. Totodată, noul sistem introduce premii de performanță care pot ajunge la 20% din salariul de bază pentru anumite categorii de personal.

Executivul susține că niciun angajat din sistem nu va pierde bani odată cu intrarea în vigoare a noii grile. Pentru situațiile în care salariul rezultat din noua formulă ar fi mai mic decât venitul aflat în plată, proiectul prevede acordarea unei „diferențe salariale tranzitorii”, care să compenseze pierderea.