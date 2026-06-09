Magistrații Curții de Apel București resping noua lege a salarizării. Oprirea activității instanței, amânată pentru o decizie ulterioară

Judecătorii Curții de Apel București au respins marți, în unanimitate, dispozițiile proiectului privind salarizarea magistraților și au denunțat „degradarea constantă a statului de drept" în România. La Adunarea Generală au fost prezenți 202 din 240 de judecători în funcție. Decizia privind oprirea integrală a activității instanței a fost amânată pentru următoarea ședință.

Magistrații resping „ca inacceptabile" dispozițiile cuprinse în propunerea legislativă privind salarizarea judecătorilor și susțin „în integralitate" observațiile înaintate de Înalta Curte de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii pe acest subiect. Deciziile au fost luate în unanimitate, în cadrul Adunării Generale convocate de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

Într-un comunicat de presă, judecătorii Curții de Apel București „denunță degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susținută de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică". Magistrații solicită Consiliului Superior al Magistraturii, „în calitatea sa de garant al independenței justiției", să facă „toate demersurile instituționale la nivel intern și internațional în vederea restabilirii echilibrului specific statului de drept prin oprirea de îndată a campaniei de discreditare a puterii judecătorești și prin recunoașterea de către celelalte puteri a independenței reale a judecătorului, ca cerință esențială într-o societate democratică".

Judecătorii au amânat pentru viitoarea ședință a Adunării Generale luarea unei hotărâri privind oprirea integrală a activității instanței. Adunările generale ale curților de apel, tribunalelor, judecătoriilor și procurorilor au fost convocate pentru marți, 9 iunie, în scopul conturării unui punct de vedere cu privire la noua lege a salarizării. Magistrații reclamă totodată o campanie continuă de decredibilizare a puterii judecătorești și urmează să emită un punct de vedere și pe acest subiect.

Proiectul noii legi a salarizării a generat proteste în mai multe domenii și reacții din partea diferitelor categorii de angajați din sectorul public, care reclamă o scădere a veniturilor.