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Oferte de muncă în România și Europa. Locurile disponibile acum

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Oferte de muncă în România și Europa. Locurile disponibile acumSursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Angajatorii din România oferă în această perioadă 30.364 de locuri de muncă, în timp ce alte 140 de posturi sunt disponibile în Spațiul Economic European, prin intermediul rețelei EURES România, potrivit datelor transmise miercuri de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Cele mai multe oferte de pe piața românească sunt pentru șoferi, curieri, manipulanți de mărfuri, muncitori necalificați, lucrători comerciali și agenți de securitate.

Ce locuri de muncă sunt disponibile în România

Printre ocupațiile pentru care angajatorii caută cei mai mulți oameni se numără:

-conducător auto transport rutier – 3.245 de locuri;
-curier – 1.868;
-manipulant mărfuri – 1.242;
-muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții – 1.118;
-muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet – 1.117;
-lucrător comercial – 1.029;
-agent de securitate – 1.022;
-muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor – 966;
-ajutor bucătar – 600;
-dulgher, exclusiv restaurator – 485.

Lista locurilor de muncă disponibile include și alte ocupații, pentru diferite niveluri de pregătire și domenii de activitate.

Aproape 2.000 de posturi sunt pentru persoane cu studii superioare

Din totalul locurilor de muncă vacante la nivel național, 1.996 sunt destinate persoanelor cu studii superioare.

Printre posturile disponibile pentru această categorie se află cele de inginer în diferite domenii de activitate, manager în diverse domenii, specialist în diferite domenii, consilier, expert, inspector, referent sau economist în economie generală, precum și medic în diverse specializări.

Pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale sunt disponibile 5.636 de locuri de muncă.

În această categorie se regăsesc posturi de agent de vânzări, agent de securitate, casier, asistent medical generalist și asistent personal al persoanei cu handicap grav, printre altele.

Alte 6.881 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor cu studii profesionale.

Printre ocupațiile pentru care sunt disponibile posturi se numără conducător auto transport rutier, sudor, lucrător comercial, lăcătuș mecanic și operator la mașini-unelte cu comandă numerică.

Peste 15.000 de locuri sunt pentru persoane fără studii sau cu studii primare și gimnaziale

Cea mai mare categorie este reprezentată de persoanele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale.

Pentru acestea sunt disponibile 15.851 de locuri de muncă.

Printre posturile oferite se află cele de curier, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet, manipulant mărfuri și muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor.

curier

Curier. Sursa foto: Freepik

Locuri de muncă disponibile în Spațiul Economic European

Prin rețeaua EURES România sunt disponibile alte 140 de locuri de muncă în Spațiul Economic European.

Cele mai multe oferte sunt în Norvegia, Olanda, Suedia și Germania.

În Norvegia sunt disponibile 45 de posturi pentru lucrători în producție – prelucrarea somonului.

În Olanda sunt oferite 30 de locuri de muncă pentru mecanic de camioane, șofer de camion, șofer de autobuz și inspector veterinar.

În Suedia sunt disponibile 20 de posturi pentru șoferi de autobuz.

În Germania sunt oferite 20 de locuri de muncă pentru lucrători ajutori în podgorie și lucrători în producție – procesarea produselor din carne, femei și bărbați.

În Irlanda sunt disponibile 13 posturi pentru îngrijitori de persoane.

În Malta sunt oferite 7 locuri de muncă pentru tehnician arheolog, arheolog, specialist în Branding, Marketing și Comunicare, inginer de automatizări pentru clădiri, tehnician senior și analist chimie control calitate.

În Danemarca sunt disponibile 4 locuri de muncă pentru dulgher pentru utilaje de prelucrare a lemnului, dulgher și tâmplar montator, programator CNC și tâmplar mobilă.

În Spania este disponibil un loc de muncă pentru manager mentenanță.

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