Profesorii câștigă mai mult decât alți angajați cu studii superioare

Profesorii din România au, în medie, salarii mai mari decât alți angajați cu studii superioare, potrivit raportului „Education at a Glance 2026”, publicat marți de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

În același timp, cadrele didactice din România petrec la catedră mai puține ore decât media din țările OCDE, iar diferența este deosebit de vizibilă în învățământul gimnazial.

Datele raportului arată că România se află într-o situație diferită față de majoritatea statelor analizate în ceea ce privește veniturile profesorilor. În multe țări, cadrele didactice din sistemul public câștigă mai puțin decât alți angajați cu studii superioare, în special la nivelurile inferioare de educație.

În România, profesorii din învățământul preșcolar au câștigat în medie cu 1% mai mult decât angajații cu studii superioare din alte domenii. Diferența este mai mare în cazul profesorilor de gimnaziu și liceu, care au avut venituri medii cu 5% peste cele ale angajaților cu un nivel similar de educație.

În ceea ce privește timpul petrecut efectiv la catedră, raportul indică diferențe importante față de media OCDE. La nivelul organizației, învățătorii din ciclul primar predau, în medie, 770 de ore pe an, în timp ce profesorii din învățământul gimnazial au 710 ore de predare anual.

În România, valorile sunt mai mici: 692 de ore de predare pe an în învățământul primar și 519 ore în gimnaziu. Astfel, profesorii de gimnaziu au un număr anual de ore la clasă semnificativ mai redus decât învățătorii.

OCDE precizează însă că timpul de lucru al profesorilor nu se rezumă la predarea efectivă. O parte importantă este alocată pregătirii lecțiilor, corectării lucrărilor și altor activități asociate procesului educațional.

Raportul evidențiază și predominanța femeilor în sistemul de învățământ. În România, învățământul preșcolar este ocupat integral de femei, acestea reprezentând 100% din personalul didactic, față de o medie OCDE de 96%.

La gimnaziu, femeile reprezintă 74% dintre profesori, peste media OCDE de 68%.

În România, evaluarea obligatorie a cadrelor didactice este utilizată ca mecanism de asigurare a calității, iar sistemul include și evaluări obligatorii ale unităților de învățământ la nivelurile preșcolar, primar și gimnazial.