Profesoara care a ajuns dintr-o școală, Cenușăreasa învățământului, în top 13 dascăli din țară

Profesori care inspiră. Prin dedicare, curaj, inspiră, transformă și creează șanse acolo unde alții văd limite. Ei sunt adevărații arhitecți ai schimbării, profesorii MERITO 2025.

Excelențele lor, profesorii MERITO

Unul dintre cei 13 profesori MERITO, premiați la gala din acest an, la finele săptămânii trecute are o poveste de succes aparte. Vine dintr-un oraș mic, Marghita, județul Bihor, dintr-un “liceu tehnologic, Cenușăreasa învățământului, acolo unde lupta unui dascăl este triplă față de cea dintr-un colegiu”. Gala MERITO este momentul anual de recunoaștere a excelenței în Educație. E momentul de mulțumire publică pentru profesorii valoroși.

Gabriela Olimpia Sabău este profesoară de discipline tehnice la Liceul Tehnologic „Horea”, Marghita. E profesorul care deschide poarta către discipline tehnice, pregătind elevii pentru viață și meserie. E unul dintre acei profesori, puțini care nu obosesc să viseze pentru elevii lor când realitatea pare să le impună limite.

Profesoara care a adus în școală 900.000 euro

E unul dintre puținii profesori care construiesc încredere, creează rețele de sprijin, modelează viitorul pas cu pas.Prin munca, profesoara ei Gabriela Olimpia Sabău a aus în școală peste 900.000 euro prin proiecte Erasmus+. A reușit să le transmită elevilor ei că educația nu are granițe, să îmbine știința cu empatia, rigoarea cu bucuria comunicării, educația cu sufletul comunității.

De ce e lupta unui professor triplă într-un liceu tehnologic comparativ cu cea dintr-un colegiu. “Avem de schimbat mentalitatea părintelui, a agentului economic, și apoi a copilului care spune despre sine că nu e bun pentru că nu a intrat la Teoretic. Avem succes garantat acolo unde reușim să aducem și familia alături”, explică profesoara din Marghita.

Gabriela Sabău: Nu voiam să fiu profesor

Spune că povestea ei e una plină de emoție, trăită în fiecare zi la intensitate. “Nu voiam să fiu profesor. Și o spun sincer, mama îmi zicea în clasa a VIII-a să merg la un liceu pedagogic.Am spus: Nu…La Facultatea de Inginerie Chimică nu am făcut modul pedagogic pentru că am zis: Nu. Dar iată-mă, din 2007, într-o lume din care nu mai vreau să plec", spune profesoara.

Din 2018, când a câștigat primul său proiect a știut că acesta este druml. "Asta după ce în 2015, 2016, 2017 am fost sortită eșecului, dar nu m-am lăsat. Pentru că și la Silicon Valley, dacă vrei să ajungi, trebuie să ai eșec. Nu sunt la Silicon Valley, sunt la Merito, dar pentru mine e mai mult decât Silicon Valley. Am scris primul proiect și am plecat cu copii modești, pentru că eu vin dintr-un oraș mic”, a povestit profesoara drumul parcurs până pe scena profesorilor MERITO .

Profesoara care transformă teama în curaj, nepuțința în vis

Gabriela Olimpia Sabău nu regretă nici un moment că a ales să fie profesor, deși e absolventă de Chimie. “Azi chiar dacă nu lucrez cu substanțe și nu le combin, dacă nu lucrez cu Erlenmeyer, cu eprubete sau cu Berzelius, lucrez cu ceva mult mai frumos și mai scump. Lucrez cu suflete și încerc să modelez aceste suflete. Și dacă nu am ajuns să fiu chimist, vreau să spun că sunt un alchimist al încrederii. Pot să transform orice teamă în curaj, orice neputință în vis”.

Profesoara din Marghita e mândră de școala din care vine. “Vin dintr-o școală unde Horea nu e doar un acronim, Horea e o școală unde văd hotarârea în fiecare elev care își pune vise în trăistuța lui modestă de la țară, unde onestitatea este extrem de importantă, unde respectul nu se impune, se câștigă, unde ambiția, când e împletită cu altruism, nu că își aduce ție succes, dar aduce success celor de lângă tine” , a spus proaspăta laureată MERITO.

Care sunt criteriile MERITO?

Proiectul MERITO îşi propune să prezinte modele de profesori şi să le pună metodele în valoare. Menirea lor este să devină multiplicatori de performanţă şi calitate “la firul ierbii” să ne conducă spre schimbări pozitive la nivelul întregului sistem educaţional. Procesul de selecţie durează aproximativ un an de zile, selecţia finală fiind realizată de către un juriu compus din membri ai comunităţii Romanian Business Leaders. Criteriile de selecţie sunt: gradul de inovaţie la clasă şi în afara acesteia; măsura în care îşi împărtăşesc practicile cu alte cadre didactice; impactul pe care îl au în comunitatea în care activează sau pentru beneficiari din zone dezavantajate şi în cultura de învăţare şi colaborare a școlii.

Cine sunt profesorii MERITO 2025:

-Raluca Voina, profesoară pentru învăţământul primar și profesoară de Limba engleză, directoare adjunctă la Şcoala Gimnazială nr. 6 „Iacob Mureşianu”, Braşov – premiul pentru Directorul MERITO 2025.

-Alina şi Radu Bereteu, profesori de Geografie, Colegiul Naţional „Moise Nicoară” şi Centrul Judeţean de Excelenţă Arad.

-Carmen Vasilica Andriescu, profesoară pentru învăţământul primar, Şcoala Gimnazială nr. 8, Piatra Neamţ.

-Tudorel Drăgoi, profesor pentru învăţământul primar, Şcoala Gimnazială Cârţa, Sibiu.

-Adrian Ţacu, profesor de Educaţie fizică şi sport, Școala Gimnazială „S. A. Esenin”, Ghindărești, Constanța.

-Adrian (Doru) Modrişan, profesor de Informatică, Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, Braşov.

-Viora Rozorea-Costea, profesoară pentru învăţământul primar, Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”, Sibiu.

-Gabriel Dascălu, profesor de Geografie, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti.

-Adriana Popiţan, profesoară pentru educaţie timpurie – Educatoarea MERITO 2025, Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuța cu povești”, Bistriţa.

-Oana Dima, profesoară de Limba franceză, Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” şi Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu”, Mărășești, Vrancea.

-Gabriela Olimpia Sabău, profesoară de Discipline tehnice, Colegiul Tehnologic „Horea”, Marghita, Bihor.

-Nicolae Iridon, profesor de Matematică, Şcoala Gimnazială Tilişca, Sibiu.