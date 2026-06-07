Tragerea Loto, 7 iunie. Premii uriașe puse în joc

Românii au șansa de a câștiga sume importante la extragerile organizate de Loteria Română. Pentru tragerea de duminică, 7 iunie, cele mai mari mize sunt înregistrate la Loto 6/49 și Noroc, unde reporturile au ajuns la valori de ordinul milioanelor de euro.

La categoria I a jocului Loto 6/49, premiul pus în joc a depășit 29,5 milioane de lei, echivalentul a peste 5,62 milioane de euro. Totodată, la jocul Noroc, reportul cumulat este de peste 6,78 milioane de lei, adică mai mult de 1,28 milioane de euro.

La Joker, reportul categoriei I a trecut de 2,87 milioane de lei, în timp ce la Noroc Plus se află în joc peste 217.000 de lei. De asemenea, la Loto 5/40, premiul principal a ajuns la peste 927.000 de lei, iar la Super Noroc reportul cumulat depășește 250.000 de lei.

Numerele norocoase extrase duminică:

Noile extrageri vin după o serie de câștiguri acordate la tragerea precedentă, organizată pe 4 iunie. Potrivit datelor oficiale, atunci au fost înregistrate peste 15.000 de bilete câștigătoare, valoarea totală a premiilor depășind 1,68 milioane de lei.

Unul dintre premiile importante acordate la ultimele extrageri a fost înregistrat la Joker, unde un participant a câștigat 183.071,82 de lei la categoria a II-a. Potrivit Loteriei Române, biletul câștigător a fost jucat în municipiul Cernavodă.

Înaintea fiecărei extrageri, mii de români încearcă să găsească formula câștigătoare care le-ar putea aduce marele premiu. Unii aleg numerele în funcție de date importante din viața lor, în timp ce alții se bazează pe statisticile privind frecvența apariției numerelor la Loto 6/49.

Datele centralizate pe baza extragerilor organizate de-a lungul timpului arată că anumite numere au fost extrase mai des decât altele. Printre cele mai frecvente se numără 5, 36, 4, 6, 27 și 12, numere care au apărut de sute de ori în istoria jocului.

Conform statisticilor, numărul 5 se află în topul celor mai des extrase, fiind urmat de numere precum 36, 4 și 6. De asemenea, 27, 12, 13 și 29 se regăsesc constant în clasamentele realizate pe baza frecvenței extragerilor.