România se pregătește pentru un nou episod de vreme caniculară în a doua parte a lunii august. Potrivit celei mai recente prognoze AccuWeather pentru București, după mai multe zile cu temperaturi ridicate, un nou val de căldură va debuta pe 16 august, când maximele vor ajunge din nou la 36 de grade Celsius.

Estimările indică faptul că episodul canicular va dura trei zile, iar disconfortul termic va fi accentuat inclusiv pe timpul nopții. Până la debutul noului val de căldură, Capitala va traversa o perioadă cu temperaturi specifice unei veri toride.

Între 8 și 15 august, maximele vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius, iar vremea se va menține predominant însorită. Aceste valori vor pregăti terenul pentru episodul de caniculă estimat la mijlocul lunii.

Ziua de 16 august va marca începutul noului val de caniculă. Meteorologii AccuWeather estimează o temperatură maximă de 36 de grade Celsius și o minimă de aproximativ 20 de grade.

Aceleași condiții sunt prognozate și pentru 17 august, când căldura se va menține la cote ridicate, iar disconfortul termic va fi resimțit mai ales în orele după-amiezii.

Și pe 18 august valorile maxime vor ajunge la 36 de grade Celsius, aceasta fiind ultima zi a episodului canicular. Nopțile vor rămâne foarte calde, cu temperaturi minime de aproximativ 20-21 de grade, ceea ce va amplifica senzația de disconfort.

Prognoza AccuWeather indică o schimbare a vremii începând cu 19 august, când maximele nu vor mai depăși 30 de grade Celsius.

Comparativ cu zilele anterioare, temperaturile vor scădea cu aproximativ șase grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 18 grade.

Între 20 și 22 august, maximele sunt estimate între 27 și 30 de grade Celsius, iar vremea va fi în general însorită sau variabilă. Astfel, după cele trei zile de caniculă, temperaturile vor reveni la valori mai apropiate de normalul perioadei, oferind o pauză după episodul de căldură extremă.