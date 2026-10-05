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Prognoza meteo, 5 octombrie. Vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă: Temperaturile ating 28 de grade

Prognoza meteo, 5 octombrie. Vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă: Temperaturile ating 28 de grade Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Prognoza meteo, 5 octombrie. Vremea se menține deosebit de frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului pe parcursul zilelor, în majoritatea zonelor țării. Valorile termice diurne se vor situa chiar și cu 3 până la 6 grade peste mediile multianuale specifice acestei date, însă nopțile rămân deosebit de reci, cu fenomene specifice sezonului rece în zonele depresionare, conform ANM.

Prognoza meteo, 5 octombrie. Vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă: Temperaturile ating 28 de grade

Pe parcursul zilei, temperaturile maxime se vor încadra la nivel național între 19 și 28 de grade. Cele mai scăzute valori diurne se vor înregistra în depresiuni și pe litoral, în timp ce maximul termic va fi atins în sudul Banatului.

Cerul va fi variabil în jumătatea de est, dar și în nordul și centrul țării, în timp ce în restul teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla în general slab până la moderat.

sursa: Dreamstime

Nopți reci cu temperaturi negative și brumă în depresiuni

Masa de aer rece de peste noapte va determina scăderi accentuate ale temperaturilor, în special pe văi, în zonele joase de relief și în depresiuni. Valorile minime se vor încadra, în general, între -3 și 14 grade.

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Cele mai scăzute temperaturi nocturne vor fi înregistrate în depresiunile Carpaților Orientali și în estul Transilvaniei, unde valorile vor coborî până la -3...-2 grade și se va forma brumă. În schimb, valorile termice mai ridicate din timpul nopții se vor consemna în Dealurile de Vest și pe litoral, unde se pot atinge 13...14 grade. De asemenea, dimineața și noaptea, izolat se va semnala ceață, cu precădere în centrul țării.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, regimul termic se menține cald și plăcut pe parcursul zilei. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade Celsius, iar cerul va rămâne mai mult senin, cu un vânt care va sufla în general slab.

Nopțile rămân însă răcoroase și în zona Capitalei, cu o minimă ce va oscila între 6 și 7 grade. În zonele periurbane ale Bucureștiului, temperatura va coborî mai mult, până spre pragul de 3 grade Celsius.

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