Autoritățile din Cipru au descoperit o rețea suspectată că încerca să obțină informații clasificate despre securitatea insulei și a Uniunii Europene, precum și date despre tehnologii restricționate prin sancțiunile impuse Rusiei.

Doi diplomați ruși au fost expulzați din Cipru săptămâna trecută, după ce serviciile de informații ale țării ar fi identificat o rețea implicată în activități de spionaj. Potrivit unor oficiali guvernamentali ciprioți, citați de POLITICO pe 22 noiembrie 2026, cei doi sunt suspectați că ar fi acționat în beneficiul serviciilor de informații ruse, folosindu-și statutul diplomatic pentru a desfășura activități clandestine.

Ancheta ar fi vizat o rețea care încerca să obțină informații confidențiale despre securitatea Ciprului și a Uniunii Europene. Potrivit oficialilor, grupul ar fi urmărit, de asemenea, accesul la tehnologii a căror transferare către Rusia este interzisă în cadrul sancțiunilor europene.

Potrivit informațiilor publicate de postul cipriot ANT1 Live, cei doi diplomați ar fi fost monitorizați de serviciile de informații cipriote (KYP) timp de mai multe luni. Anchetatorii ar fi urmărit deplasările acestora și întâlnirile cu persoane din Cipru care, prin natura funcțiilor ocupate, aveau acces la informații confidențiale.

Investigația ar fi identificat contacte cu cetățeni ciprioți care ar fi putut furniza date sensibile. Autoritățile ar fi verificat inclusiv dacă cei doi au reușit să obțină efectiv informațiile urmărite, însă relatările publicate de presa cipriotă indică faptul că nu ar fi fost identificată o reușită în acest sens.

Potrivit relatărilor, activitatea suspectată s-ar fi desfășurat și în perioada în care Cipru a deținut președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, în prima jumătate a anului 2026, ceea ce a sporit sensibilitatea cazului.

Cazul apare într-un context în care relațiile dintre Cipru și Rusia s-au modificat semnificativ după invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022. În trecut, insula mediteraneeană a fost o destinație importantă pentru investițiile rusești și pentru activitățile financiare ale unor investitori din Rusia.

În ultimii ani, sancțiunile europene, presiunile de reglementare și schimbările geopolitice au determinat autoritățile cipriote să reducă dependența de capitalul rusesc. Cipru, stat membru al Uniunii Europene, a susținut măsurile restrictive adoptate de blocul comunitar împotriva Moscovei.

Expulzarea celor doi diplomați se înscrie într-un climat de intensificare a măsurilor europene împotriva activităților de spionaj atribuite unor reprezentanți ruși. Potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, peste 700 de oficiali ruși au fost expulzați din structuri diplomatice europene de la începutul invaziei din 2022.

POLITICO a solicitat un comentariu din partea Ambasadei Rusiei în Cipru, însă nu primise un răspuns la momentul publicării articolului. Identitatea celor doi diplomați nu a fost făcută publică în relatările consultate.

Autoritățile cipriote nu au prezentat public, până la momentul relatărilor citate, toate detaliile operațiunii sau eventualele probe care ar susține acuzațiile.