Jurnalistul Dan Andronic a criticat, într-o postare pe Facebook, bilanțul diplomatic prezentat de președintele Nicușor Dan după summitul Francofoniei și a comparat candidatura lui Dacian Cioloș la funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei cu rezultatul obținut de România la Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU).

Andronic a subliniat că România nu a obținut funcția vizată la Francofonie, unde alegerea secretarului general a fost amânată cu un an, pe fondul lipsei unui consens. El a ironizat explicațiile președintelui privind vizibilitatea câștigată de țară în timpul campaniei pentru Cioloș.

„Nicușor Dan vorbește despre o campanie foarte bună și despre vizibilitatea câștigată de România. E bilanțul președintelui. Numai că vizibilitatea nu ocupă un birou și nu exercită un mandat”, a scris jurnalistul.

Andronic a sugerat că amânarea deciziei ar putea avea legătură și cu influența politică a președintelui francez Emmanuel Macron, afirmând ironic: „Sau pentru că Emanuel Macron este un cal mort...”.

În contrast, jurnalistul a prezentat drept un succes rezultatul obținut de România la Doha, unde țara a primit 110 voturi și a câștigat al nouălea mandat în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor. Potrivit postării, opt state au concurat pentru cinci locuri rezervate regiunii din care face parte România, iar țara noastră s-a numărat printre cele alese.

Andronic a descris ITU drept „un fel de ONU pe telecomunicații și AI”, subliniind importanța reprezentării României în această structură. El a criticat refuzul premierului Ilie Bolojan de a aloca fonduri pentru ANCOM, invocând cheltuielile instituției. În același context, l-a menționat pe Luca Niculescu, despre care a afirmat că a înțeles rapid situația și a contribuit la obținerea rezultatului.

„La Francofonie, obiectivul nu a fost atins la acest summit. La ITU, obiectivul a fost atins. Succesul merită recunoscut. Pentru că diplomația românească trebuie evaluată și după ce obține”, a concluzionat Dan Andronic.

Jurnalistul a avertizat că România riscă să rămână „o țară foarte vizibilă în fotografiile de grup” dacă rezultatele concrete nu vor însoți prezența sa la reuniunile internaționale.