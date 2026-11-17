România a obținut un nou mandat în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU), în urma alegerilor organizate în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor de la Doha, Qatar. Pavel Popescu, vicepreședintele ANCOM, a anunțat că țara noastră a fost realeasă pentru a noua oară consecutiv în structura care coordonează activitatea organizației. Rusia nu a obținut un loc în Consiliu, repetând rezultatul înregistrat la alegerile din 2022.

România își va păstra reprezentarea în Consiliul ITU și pentru mandatul 2027–2030, după votul desfășurat în cadrul reuniunii internaționale organizate în Qatar. Potrivit vicepreședintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), Pavel Popescu, rezultatul a fost obținut în urma unei campanii diplomatice derulate la nivel internațional pentru susținerea candidaturii României.

Acesta a anunțat că Federația Rusă nu a reușit să obțină un mandat în Consiliu, situație înregistrată și în 2022, când alegerile pentru conducerea organizației s-au desfășurat la București. Pavel Popescu a prezentat importanța structurii în care România a fost realeasă, explicând că aceasta are atribuții în stabilirea direcțiilor de dezvoltare a telecomunicațiilor la nivel internațional.

Vicepreședintele ANCOM a mulțumit premierului Luca Niculescu, ministrului Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, și ministrului MEDAT, Daniel Zamfir, pentru contribuția la susținerea candidaturii țării noastre. De asemenea, Pavel Popescu a felicitat echipa ANCOM implicată în demersurile care au precedat alegerile.

Consiliul ITU este alcătuit din 48 de state membre și asigură conducerea organizației între conferințele plenipotențiare. Printre responsabilitățile sale se numără analizarea principalelor politici internaționale din domeniul telecomunicațiilor și monitorizarea aplicării strategiei organizației.

Activitatea Consiliului vizează inclusiv domenii precum standardizarea tehnologiilor, conectivitatea, securitatea comunicațiilor și inteligența artificială.

Alegerile pentru mandatul 2027–2030 au loc în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor ITU 2026, organizată la Doha, în Qatar, în perioada 9–27 noiembrie.

În urma votului, România și-a asigurat al nouălea mandat consecutiv în Consiliu, în timp ce Rusia nu a obținut reprezentare în această structură.