Google a anunțat că a identificat un sistem de inteligență artificială dezvoltat de hackeri vorbitori de limbă rusă, capabil să descopere și să exploateze automat vulnerabilități informatice. Potrivit unui raport al companiei, citat de Politico, acesta ar putea reprezenta primul atac cibernetic realizat integral cu ajutorul inteligenței artificiale, fără intervenția unui operator uman. Printre țintele vizate s-au numărat site-uri din Franța, din domeniile mass-media, divertismentului și educației.

Divizia Google specializată în analiza amenințărilor cibernetice a identificat o metodă prin care atacatorii pot folosi inteligența artificială pentru a automatiza întregul proces de descoperire și exploatare a vulnerabilităților software.

Spre deosebire de metodele utilizate anterior, în care hackerii trebuiau să coordoneze operațiunile și să intervină pentru corectarea eventualelor erori, sistemul descris de Google poate desfășura independent aceste activități.

Potrivit raportului companiei, atacatorii au dezvoltat mai mulți agenți de inteligență artificială, configurați să analizeze permanent modificările efectuate asupra programelor informatice.

Aceștia compară codul software înainte și după instalarea actualizărilor de securitate, pentru a identifica eventuale vulnerabilități care ar putea fi exploatate. După identificarea deficiențelor, agenții AI pot dezvolta automat metode prin care acestea să fie utilizate pentru compromiterea sistemelor informatice.

Google susține că întregul proces, de la descoperirea vulnerabilităților până la dezvoltarea modalităților de exploatare, poate fi realizat fără participarea unui operator uman.

Atacurile investigate au vizat site-uri din Franța, în special platforme care activează în domeniul mass-media, divertismentului și educației.

În cadrul investigației, specialiștii Google au identificat utilizarea limbii ruse în documentația tehnică asociată sistemului dezvoltat de atacatori.

Acest indiciu a dus la descrierea autorilor drept hackeri vorbitori de limbă rusă.

Compania nu a stabilit însă că persoanele implicate ar fi acționat la solicitarea autorităților ruse sau că operațiunea ar fi fost coordonată de Moscova. Prin urmare, identificarea limbii ruse în documentele analizate nu reprezintă o confirmare a implicării statului rus în atacurile cibernetice.

Descoperirea făcută de Google indică o posibilă schimbare în utilizarea inteligenței artificiale pentru operațiunile informatice. Până acum, inclusiv sistemele AI avansate necesitau implicarea unor specialiști pentru organizarea atacurilor, supravegherea etapelor de execuție și rezolvarea problemelor tehnice.

Noul sistem descris în raport ar putea elimina o parte importantă a acestei dependențe de intervenția umană.

Preocupările privind utilizarea inteligenței artificiale în atacurile cibernetice au crescut după lansarea, în aprilie, a modelului specializat Mythos, dezvoltat de compania Anthropic.

Evoluția tehnologiilor utilizate de hackeri ar putea ridica noi probleme pentru autorități și pentru operatorii infrastructurilor critice.

Îngrijorările sunt amplificate și de identificarea recentă a unor vulnerabilități importante în limbajul de programare PHP, utilizat de aproximativ 70% dintre site-urile web. Potrivit Politico, autoritățile europene se confruntă și cu atacuri informatice îndreptate împotriva sistemelor de refrigerare utilizate în supermarketuri.

Unele dintre aceste incidente au fost atribuite parțial Iranului. Capacitatea sistemelor de inteligență artificială de a identifica și exploata vulnerabilități fără coordonare umană ar putea permite atacatorilor să desfășoare operațiuni într-un ritm mult mai rapid.

În același timp, reducerea intervenției specialiștilor umani în executarea atacurilor ar putea îngreuna eforturile de protejare a infrastructurilor informatice, potrivit riscurilor prezentate în materialul citat de Politico.