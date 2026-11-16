Republica Moldova. Șapte servere care găzduiau programe informatice periculoase, folosite de hackeri în atacuri asupra unor victime din mai multe țări, au fost descoperite pe teritoriul Republicii Moldova. Echipamentele făceau parte din rețele internaționale utilizate pentru blocarea calculatoarelor, furtul de parole și sustragerea datelor confidențiale.

Descoperirea a fost făcută în cadrul unei operațiuni internaționale de amploare, desfășurate în nouă țări. La acțiune au participat și ofițerii Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI). Operațiunea, denumită „ENDGAME”, a vizat infrastructura informatică folosită de grupările de hackeri pentru organizarea și desfășurarea atacurilor cibernetice.

În urma acțiunii coordonate la nivel internațional, autoritățile au neutralizat 235 de servere și 257 de domenii de internet. Acestea erau utilizate pentru găzduirea programelor periculoase, administrarea rețelelor de atac și compromiterea calculatoarelor victimelor.

Republica Moldova s-a numărat printre țările în care au fost identificate asemenea echipamente. În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit șapte servere care găzduiau componente ale unor rețele internaționale folosite în activități de criminalitate informatică.

La operațiune au participat autoritățile din nouă state. Republica Moldova a fost reprezentată de Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul INI, care a contribuit la identificarea infrastructurii utilizate de infractori pe teritoriul țării.

Acțiunea internațională a vizat trei rețele informatice periculoase, cunoscute sub numele de Gootloader, CastleRAT și StealC. Acestea sunt instrumente utilizate de hackeri pentru a pătrunde în calculatoarele victimelor, a obține acces de la distanță și a fura informații personale sau profesionale.

Gootloader este un program folosit pentru răspândirea altor programe periculoase și infectarea calculatoarelor. Prin intermediul acestuia, atacatorii pot obține acces la dispozitivele victimelor și pot pregăti alte atacuri.

CastleRAT le permite hackerilor să controleze de la distanță calculatoarele infectate. Astfel, aceștia pot interveni asupra sistemelor fără ca proprietarii dispozitivelor să știe ce se întâmplă.

StealC este specializat în furtul de informații. Programul poate colecta parole, date de autentificare și alte informații confidențiale stocate pe dispozitivele compromise. Ulterior, aceste date pot fi folosite pentru accesarea conturilor personale sau a sistemelor informatice ale companiilor.

O parte dintre activitățile infractorilor vizați de operațiune sunt legate de atacurile de tip ransomware. Acestea presupun blocarea accesului la fișierele și documentele victimelor sau criptarea acestora. Ulterior, hackerii solicită bani pentru a permite recuperarea informațiilor.

De exemplu, o companie poate descoperi că nu mai poate accesa documentele, bazele de date sau informațiile despre clienți. În unele cazuri, întreaga activitate poate fi paralizată. Infractorii cer apoi o sumă de bani în schimbul unei chei care ar permite deblocarea fișierelor. Astfel de atacuri pot provoca pierderi financiare importante. Companiile și instituțiile afectate pot fi nevoite să își întrerupă activitatea, să recupereze datele și să investească în refacerea sistemelor informatice.

Un alt pericol este furtul informațiilor personale. Parolele și datele de acces sustrase pot ajunge în posesia infractorilor și pot fi folosite pentru preluarea conturilor, accesarea corespondenței sau pătrunderea în rețelele informatice ale unor organizații.