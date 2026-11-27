Autoritățile din regiunea valonă au dispus suspendarea lucrărilor la un centru de date Google din apropiere de Charleroi, după ce au constatat că o clădire de aproximativ trei hectare a fost ridicată fără autorizațiile necesare, potrivit Telesambre.

Google a fost obligată să oprească lucrările la un centru de date pe care îl dezvoltă în sudul Belgiei, în apropiere de Charleroi, după ce autoritățile regionale au constatat încălcări ale legislației privind construcțiile. Decizia a fost confirmată vineri, 27 noiembrie 2026, de administrația regiunii valone, în urma unui avertisment transmis de organizația Greenpeace.

Ordinul vizează un proiect dezvoltat pe un fost sit minier de aproximativ 50 de hectare. Autoritățile au constatat că o clădire de circa trei hectare a fost construită fără autorizațiile necesare, motiv pentru care au dispus oprirea lucrărilor și au anunțat că vor transmite un raport procurorului.

Proiectul a primit inițial, în 2024, o autorizație pentru construirea a trei centre de date, care urmau să utilizeze răcirea pe bază de aer. Ulterior, Google a modificat planul, reunind două dintre clădiri într-o construcție mai mare și propunând un sistem de răcire cu apă prelevată din râul Sambre.

Modificarea a fost aprobată în aprilie 2026, însă decizia a fost contestată de localnici. În august, ministrul regional François Desquesnes a retras autorizația modificată, invocând inclusiv preocupări legate de consumul de apă, într-o perioadă marcată de secetă.

Google a contestat decizia în fața Consiliului de Stat belgian, în octombrie, solicitând anularea și suspendarea măsurii. Prin urmare, disputa juridică nu vizează neapărat întregul proiect, ci în special lucrările realizate în baza planului modificat, pentru care autorizația a fost retrasă.

Organizația Greenpeace a anunțat, la 25 noiembrie, că a inițiat o procedură de urgență pentru oprirea lucrărilor. Demersul a fost făcut după ce organizația a susținut, pe baza imaginilor satelitare, că activitatea pe șantier a continuat chiar și după retragerea autorizației pentru planul modificat.

În urma verificărilor efectuate de autoritățile regionale, a fost emis ordinul de oprire a lucrărilor. Potrivit relatărilor presei belgiene, pe șantier se aflau aproximativ 300 de muncitori în momentul intervenției.

Google a transmis că își dorește un dialog deschis și colaborativ cu administrația regională și cu experții, în legătură cu investițiile sale din Valonia.

Controversa este legată și de resursele necesare funcționării centrelor de date, în special de consumul de apă pentru răcirea echipamentelor.

Greenpeace a invocat exemplul unui centru de date Google din Saint-Ghislain, unde, potrivit organizației, sunt utilizați anual aproximativ un miliard de litri de apă pentru procesele de răcire. Aceste argumente au fost aduse în dezbaterea privind impactul proiectelor de infrastructură digitală asupra resurselor locale.

Lucrările la centrul de date din Farciennes rămân suspendate în urma ordinului regional, în timp ce disputa privind autorizația modificată urmează să fie analizată de Consiliul de Stat, cu o audiere publică programată pentru 7 ianuarie 2027.