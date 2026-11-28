Parchetul European (EPPO) din Iași a coordonat 14 percheziții domiciliare în România și Belgia, într-un dosar privind o presupusă fraudă cu fonduri europene. Trei persoane au fost plasate sub control judiciar, ancheta vizând un proiect de aproximativ 1,1 milioane de euro pentru dezvoltarea unor soluții destinate clădirilor inteligente.

Trei persoane au fost conduse la sediul Parchetului European din Iași, unde le-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect, în urma unor percheziții desfășurate pe teritoriul României și al Belgiei. Procurorii au dispus ulterior plasarea acestora sub control judiciar. Ancheta vizează modul în care au fost obținute și utilizate fondurile europene acordate unei societăți pentru implementarea unui proiect tehnologic.

Proiectul prevedea dezvoltarea și achiziționarea unor echipamente destinate administrării clădirilor inteligente, prin intermediul unei platforme bazate pe tehnologia Internet of Things (IoT – Internetul obiectelor).

Investiția avea o valoare totală de aproximativ 1,1 milioane de euro, contribuția Uniunii Europene fiind de aproximativ 987.850 de euro. Potrivit datelor obținute în cadrul anchetei, firma beneficiară ar fi încasat peste 655.000 de euro din finanțarea europeană în baza unor cheltuieli fictive.

Printre neregulile investigate de procurori se numără decontarea salariilor pentru 19 persoane care, în realitate, nu ar fi desfășurat activități în cadrul proiectului. De asemenea, societatea ar fi declarat achiziționarea unor cunoștințe tehnice de specialitate, fără ca tranzacția să fi avut loc.

Procurorii europeni investighează și circuitul sumelor încasate de compania beneficiară. O parte semnificativă a banilor ar fi trecut prin conturile unor societăți comerciale din Belgia și Luxemburg, prin intermediul mai multor operațiuni bancare.

Fondurile ar fi ajuns ulterior la administratorul firmei care a beneficiat de finanțarea europeană, fiind utilizate în interes personal.

Anchetatorii verifică posibila săvârșire a infracțiunilor de fraudă cu subvenții, fals și spălare de bani.

Pentru recuperarea eventualului prejudiciu produs bugetului Uniunii Europene, precum și pentru acoperirea cheltuielilor judiciare, Parchetul European a instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor deținute de trei suspecți.

Este vorba despre nouă proprietăți imobiliare situate în județul Iași: cinci terenuri, două case și două apartamente. Valoarea cumulată a acestora a fost estimată la aproximativ un milion de euro.

Procurorii europeni au dispus, de asemenea, blocarea tuturor conturilor bancare ale societății care a obținut finanțarea pentru proiect.

Operațiunile au fost desfășurate cu sprijinul Structurii de Sprijin a procurorilor europeni delegați în România, al polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al IPJ Iași și al Inspectoratului Județean de Jandarmi „Vasile Lupu” Iași.

Din partea autorităților belgiene, la anchetă au participat reprezentanții Oficiului Central pentru Combaterea Corupției (OCRC/CDBC) și ai Direcției pentru Combaterea Criminalității Grave și Organizate (DJSOC), structuri ale Poliției Federale belgiene.