Remedierea problemelor apărute pe autostrada A10 Sebeș – Turda ar putea fi finalizată în aproximativ trei luni, în funcție de condițiile meteorologice. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că intervențiile urmăresc consolidarea sectorului afectat, astfel încât circulația să poată fi reluată în siguranță. Cheltuielile vor fi suportate integral de constructorul PORR, fără să fie utilizate fonduri de la bugetul de stat.

În prezent, traficul pe sensul Sebeș – Turda este închis între nodurile rutiere Unirea și Turda, iar șoferii sunt redirecționați pe DN1. Pe celălalt sens, Turda – Sebeș, circulația se desfășoară normal.

Potrivit CNAIR, intervențiile au început cu lucrările de consolidare a terenului din zona în care au apărut degradările.

„Pe sectorul afectat de degradări ale corpului autostrăzii, se lucrează la execuţia piloţilor foraţi de la baza rambleului. De asemenea, terasamentul din platforma autostrăzii va fi consolidat prin intermediul micropiloţilor injectaţi şi armaţi”, arată, vineri, CNAIR, într-o postare pe Facebook, în care prezintă imagini de la lucrările pentru remedierea degradărilor de pe A10, Sebeş - Turda.

În etapa următoare, constructorul va reface structura rutieră și sistemul destinat drenării, colectării și evacuării apelor pluviale.

CNAIR susține că toate cheltuielile pentru remedierea degradărilor vor fi suportate de constructorul PORR. Intervențiile nu vor implica alocări de la bugetul de stat.

Autoritățile urmăresc stabilizarea porțiunii afectate și redeschiderea circulației în condiții de siguranță. Durata estimată pentru finalizarea lucrărilor este de trei luni, însă termenul poate fi influențat de vreme.

„Obiectivul lucrărilor constă în stabilizarea sectorului afectat şi reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă. Durata estimată a lucrărilor de remediere este de 3 luni, dar depinde şi de condiţiile meteorologice”, arată oficialii CNAIR.

Până la finalizarea intervențiilor, șoferii care circulă pe direcția Sebeș – Turda trebuie să folosească ruta alternativă pe DN1, între nodurile rutiere Unirea și Turda.

Problemele de stabilitate ale autostrăzii Sebeș – Turda nu sunt noi. Sectorul afectat a înregistrat degradări și alunecări de teren în mai multe rânduri, inclusiv în 2023, anul trecut și în cursul acestui an.

Noile lucrări au ca scop consolidarea zonei și refacerea elementelor afectate ale infrastructurii rutiere.