Republica Moldova. Participarea deputatului socialist Bogdan Țîrdea la o reuniune a structurilor de securitate din CSI, organizată la Moscova, a ajuns în atenția conducerii Parlamentului de la Chișinău. Vicepreședinta Legislativului, Doina Gherman, cere instituțiilor abilitate să stabilească în ce condiții a participat parlamentarul la eveniment și dacă a avut un mandat oficial pentru a reprezenta Republica Moldova.

Subiectul a fost adus în discuție de Doina Gherman la începutul ședinței Parlamentului din 16 noiembrie. Aceasta a amintit că, în săptămâna precedentă, două rachete rusești au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. În același interval, Bogdan Țîrdea s-a aflat la Moscova, unde a participat la reuniunea secretarilor consiliilor de securitate din CSI.

Întâlnirea a fost condusă de Serghei Șoigu, fost ministru al Apărării din Rusia și actual secretar al Consiliului de Securitate de la Moscova. Gherman a subliniat că acesta a lansat în repetate rânduri amenințări la adresa Republicii Moldova și a cetățenilor săi.

„Săptămâna trecută, două rachete rusești au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și, tot săptămâna trecută, deputatul socialist Bogdat Țîrdea a participat la Moscova la reuniunea secretarilor consiliilor de securitate din CSI, prezidată de Serghei Șoigu, cel care, în repetate rânduri, a amenințat direct Republica Moldova și cetățenii săi”, a declarat reprezentanta Partidului Acțiune și Solidaritate.

Vicepreședinta Parlamentului vrea ca autoritățile să clarifice cine a aprobat deplasarea deputatului, ce statut a avut acesta la reuniune și dacă a primit împuterniciri pentru a vorbi în numele statului. Gherman a atras atenția că Republica Moldova nu mai face parte din CSI și a cerut verificarea eventualelor încălcări ale legislației.

Doina Gherman a comentat și deplasarea unui grup de deputați socialiști la Moscova, programată în perioada 14–18 noiembrie. Parlamentarii au mers în capitala rusă pentru a participa la un eveniment consacrat neocolonialismului, organizat de partidul Rusia Unită.

Vicepreședinta Parlamentului a contestat alegerea Rusiei drept loc de desfășurare a unei asemenea dezbateri. Ea a criticat prezența deputaților moldoveni la un eveniment care abordează tema decolonizării, în condițiile în care Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei.

„Ce să caute ei acolo? Că e clar că nu merg la o putere neocolonială, așa cum este astăzi Rusia, să discute despre decolonizare. Colegi, dragi cetățeni, istoria Moldovei nu i-a iertat niciodată pe cei care au deschis porțile cetății din interior, oricât de tare ar fi țipat ei că își iubesc poporul”, a declarat Gherman.

Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a respins ideea că Bogdan Țîrdea ar fi reprezentat oficial Republica Moldova la reuniunea structurilor de securitate. Potrivit acestuia, parlamentarul a participat la întâlnire în calitate de deputat socialist, în cadrul relațiilor bilaterale.

Dodon a apărat și menținerea contactelor cu Federația Rusă. El a afirmat că dialogul trebuie să continue atât cu statele din Est, cât și cu cele din Vest. Liderul PSRM a invocat inclusiv interesul unei părți a populației pentru reluarea relațiilor cu Moscova în domeniul energetic.

„Noi trebuie să promovăm dialogul deschis cu toții, și în Est, și în Vest. O bună parte a cetățenilor Republicii Moldova doresc reluarea dialogului cu Federația Rusă în domeniul energetic și nu doar. Și ar fi bine ca și la nivelul conducerii statului să conștientizeze acest lucru. De aceea, noi vom merge și în Est, și în Vest pentru a apăra poziția oamenilor”, a declarat Igor Dodon.

Vizitele liderului socialist la Moscova au fost comentate și de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Întrebat despre deplasările repetate ale lui Igor Dodon în Federația Rusă, acesta a spus că fostul președinte ar încerca să-și mențină vizibilitatea publică într-o perioadă mai dificilă pentru cariera sa politică.

Grosu a făcut referire și la rezultatele sondajelor, despre care a afirmat că reflectă o realitate diferită de cea pe care încearcă să o transmită liderul PSRM.

„Lăsați-l să savureze momentul. Dânsul trece acum printr-o perioadă mai complicată în cariera sa politică și, de aceea, este foarte activ și încearcă să călătorească mai mult. Sondajele arată alte realități. Însă este un pic stresat de anumite evenimente. De aceea, încearcă să fie mai vocal, ca să-și compenseze trăirile interne”, a declarat Igor Grosu înaintea ședinței Parlamentului.

Acum o săptămână, deputatul socialist fusese prezent la cea de-a 14-a reuniune a secretarilor consiliilor de securitate din statele CSI. La întâlnirea de la Moscova au venit reprezentanți din Rusia, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Armenia și Azerbaidjan.

În fotografia oficială de la eveniment, Țîrdea apare alături de Serghei Șoigu, în partea dreaptă a acestuia. Participarea sa a ridicat întrebări inclusiv din cauza faptului că Republica Moldova nu mai face parte din organizație. Nu este precizat dacă deputatul a avut o desemnare oficială din partea autorităților moldovenești.