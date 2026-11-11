Republica Moldova. Deputatul socialist Bogdan Țîrdea a participat la Moscova la o reuniune a reprezentanților structurilor de securitate din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Parlamentarul moldovean s-a fotografiat alături de Serghei Șoigu, fostul ministru rus al Apărării și actualul secretar al Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

Țîrdea nu deține însă o funcție în instituțiile de securitate ale Republicii Moldova. În Parlament, acesta este membru al Comisiei pentru control al finanțelor publice. Nu este precizat în ce calitate a participat la eveniment și dacă a fost desemnat oficial să reprezinte Republica Moldova.

Parlamentarul socialist a fost prezent la cea de-a 14-a reuniune a secretarilor consiliilor de securitate din statele CSI. În fotografia oficială, acesta apare în dreapta lui Serghei Șoigu. La reuniune au participat reprezentanți ai Rusiei, Belarusului, Kazahstanului, Kîrgîzstanului, Uzbekistanului, Tadjikistanului, Turkmenistanului, Armeniei și Azerbaidjanului.

Sursa foto: Parlamentul Republicii MoldovaPotrivit informațiilor prezentate de organizatorii ruși, agenda întâlnirii a inclus discuții despre amenințările non-militare, schimbul de informații operative și cooperarea în domeniul securității. Participanții au abordat și posibilitatea creării unui spațiu informațional comun pentru prevenirea și gestionarea situațiilor excepționale.

În cadrul reuniunii, Serghei Șoigu a vorbit despre riscurile pe care le-ar implica utilizarea tehnologiilor occidentale pentru infrastructura digitală și funcționarea instituțiilor publice.

Oficialul rus a susținut că dependența de soluțiile tehnologice dezvoltate în Occident ar putea afecta suveranitatea statelor în domenii importante ale administrației și economiei.

„Soluțiile tehnologice occidentale, inclusiv cele digitale, pot duce la pierderea suveranității în domenii esențiale ale administrației publice și economiei. Spus mai simplu, infrastructura poate fi deconectată într-o clipă. De aceea, suntem nevoiți să dezvoltăm propriile soluții suverane. În acest sens, menționez că în Rusia activează compania «Bureau 1440», care dezvoltă, pe baza propriei constelații de sateliți aflați pe orbită joasă «Rassvet». Servicii de acces la internet de mare viteză, în bandă largă, cu acoperire globală, inclusiv în zonele îndepărtate și greu accesibile”, a spus Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

Participarea lui Bogdan Țîrdea la reuniunea de la Moscova a fost comentată și de juristul Constantin Tănase. Acesta a menționat că situația ar putea fi analizată prin prisma articolului din Codul penal care incriminează uzurparea de calități oficiale.

Prevederea legală se referă la exercitarea fără drept a unei calități oficiale care presupune autoritate de stat, atunci când persoana îndeplinește acte ce țin de atribuțiile respectivei funcții.

Potrivit juristului, infracțiunea este sancționată cu amendă de peste 47.000 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității între 180 și 240 de ore sau închisoare de până la trei ani.

Președinția Republicii Moldova a precizat că acesta nu a fost delegat să reprezinte statul. „Republica Moldova a inițiat procesul legal de retragere din CSI și nu mai participă la reuniunile politice ale organizației. Președinția Republicii Moldova nu a mandatat nicio persoană să o reprezinte la reuniunea menționată. Deputatul PSRM participă în nume propriu și în numele formațiunii politice pe care o reprezintă", a transmis instituția.

Pe 13 octombrie, fostul președinte al Republicii Moldova Igor Dodon a efectuat o vizită la Moscova, unde a fost însoțit de mai mulți deputați socialiști. Delegația s-a întâlnit cu Ruslan Tatarinov, vicepreședintele partidului rus „Rusia Justă”.

Potrivit biografiei publicate pe site-ul formațiunii, Tatarinov a participat la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în perioada 2022 – februarie 2025. Igor Dodon a anunțat că discuțiile au vizat relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă, precum și alte subiecte de actualitate. Deplasarea a fost organizată la invitația Dumei de Stat și a avut o durată planificată de două zile.

Liderul PSRM a declarat că obiectivul vizitei este „consolidarea relațiilor interparlamentare și dezvoltarea cooperării interpartinice și a dialogului politic dintre Republica Moldova și Federația Rusă”. În iunie 2026, Igor Dodon a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. În cadrul evenimentului, acesta a susținut reluarea cooperării economice cu Rusia și renunțarea la sancțiunile impuse Moscovei.