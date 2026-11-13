Republica Molodva. Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a obținut o victorie în instanțele europene. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a menținut anularea sancțiunilor care i-au fost impuse în 2023, după ce a constatat că autoritățile europene nu au verificat dacă drepturile fostului lider democrat au fost respectate în anchetele penale din Republica Moldova. Decizia este definitivă, dar nu înseamnă că Plahotniuc scapă de restricții.

Uniunea Europeană a introdus sancțiuni împotriva mai multor persoane considerate responsabile de acțiuni care amenință stabilitatea și securitatea Republicii Moldova. Decizia a fost luată în mai 2023. Pe listă au fost incluși Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Marina Tauber, Gheorghe Cavcaliuc și Igor Chaika.

Măsurile au prevăzut interdicții de călătorie, înghețarea fondurilor și a resurselor economice. De asemenea, cetățenilor și companiilor europene li s-a interzis să le pună la dispoziție persoanelor sancționate bani sau alte resurse.

Vladimir Plahotniuc a contestat în instanță includerea sa pe listă. În octombrie 2024, Tribunalul Uniunii Europene i-a dat dreptate și a anulat actele prin care fuseseră instituite sancțiunile în cazul său.

Pentru a justifica măsura, Consiliul UE invocase mai multe dosare penale în care fostul lider democrat era vizat în Republica Moldova. Printre acestea se numărau cauza privind frauda bancară, anchetele referitoare la deturnarea fondurilor publice și transferul ilegal al banilor peste hotare, dar și dosarul în care Plahotniuc este acuzat că ar fi încercat să îl mituiască pe Igor Dodon în schimbul unor favoruri politice.

Consiliul UE a contestat hotărârea Tribunalului. Instituția a susținut că decizia de sancționare nu s-a bazat exclusiv pe dosarele penale din Republica Moldova. În argumentarea sa au fost invocate și informații din surse oficiale, articole de presă și rapoarte. Totodată, Consiliul a considerat că nu avea obligația să verifice dacă drepturile lui Plahotniuc au fost respectate în cadrul anchetelor desfășurate în țara noastră.

Curtea de Justiție a respins argumentele Consiliului UE. Judecătorii au stabilit că instituția europeană avea obligația să verifice dacă au fost respectate dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

Această obligație exista indiferent dacă sancțiunile au fost fundamentate direct pe dosarele penale sau pe informații din alte surse care făceau referire la aceste anchete.

Consiliul UE nu a demonstrat că a efectuat verificările necesare. Din acest motiv, Curtea a menținut anularea actelor din 2023. Hotărârea din 12 noiembrie este definitivă.

Instanța europeană a decis, totodată, că fiecare parte trebuie să își suporte propriile cheltuieli de judecată, iar Consiliul UE trebuie să achite și cheltuielile efectuate de Vladimir Plahotniuc.

Hotărârea nu îl scoate însă pe fostul lider democrat de pe lista persoanelor sancționate de Uniunea Europeană. Între timp, regimul de măsuri restrictive a fost prelungit. La 21 aprilie 2026, Consiliul UE a decis extinderea sancțiunilor până la 29 aprilie 2027. Prin urmare, Plahotniuc continuă să fie vizat de restricții, chiar dacă a obținut anularea deciziei inițiale din 2023.

Sancțiunile europene prevăd trei categorii principale de măsuri. Prima este interdicția de intrare și de tranzitare a teritoriului statelor membre ale Uniunii Europene. A doua măsură este înghețarea fondurilor și a resurselor economice aflate sub jurisdicția UE. Aceasta vizează inclusiv conturile bancare, valorile mobiliare, proprietățile imobiliare și alte active deținute sau controlate de persoana sancționată. Înghețarea nu înseamnă confiscarea bunurilor, ci blocarea posibilității de a le folosi sau înstrăina.

A treia restricție interzice cetățenilor și companiilor din Uniunea Europeană să îi pună la dispoziție bani sau alte resurse economice, fie direct, fie prin intermediari. Aceste măsuri fac parte din cadrul european de sancțiuni aplicat persoanelor considerate responsabile de acțiuni care amenință stabilitatea, democrația și statul de drept în Republica Moldova.

Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, după ce Partidul Democrat din Moldova, pe care îl conducea, a cedat guvernarea coaliției formate din Blocul ACUM și Partidul Socialiștilor. În 2025, fostul politician a fost extrădat din Grecia.

Între timp, acesta a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. Sentința a fost pronunțată la 22 aprilie. Plahotniuc a fost găsit vinovat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

Procuratura Anticorupție a contestat condamnarea, considerând pedeapsa prea blândă. Acuzarea solicitase 25 de ani de detenție.