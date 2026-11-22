La scurt timp după ce au ajuns în colonia penitenciară nr. 7 din Pakino, Rusia, Oleksii Jarkenov și alți prizonieri de război ucraineni au fost dezbrăcați și li s-a spus de către un gardian: „De acum sunteți târfele noastre ucrainene”.

Bărbații au fost obligați să se atingă reciproc în zona genitală, a povestit Jarkenov. Pakino, o localitate aflată la aproximativ 240 de kilometri est de Moscova, a devenit cunoscută printre prizonierii de război ucraineni drept unul dintre locurile în care abuzurile sexuale sunt deosebit de frecvente.

De-a lungul războiului, Rusia a supus prizonierii ucraineni unor bătăi, privării de hrană și somn, șocurilor electrice și altor forme de tortură, potrivit foștilor captivi, Organizației Națiunilor Unite și unor guverne europene. În mai multe centre de detenție au fost folosite și metode de umilire menite să le distrugă moralul înainte de eliberarea în cadrul schimburilor de prizonieri.

Mărturiile tot mai numeroase ale foștilor deținuți arată că abuzurile sexuale sunt răspândite, concluzie care coincide cu constatările anchetatorilor ONU.

Potrivit procurorilor ucraineni și celor nouă foști deținuți intervievați de publicația The Wall Street Journal, la Pakino, prizonierii erau obligați să simuleze acte sexuale între ei, să se masturbeze și să danseze dezbrăcați. Unii au fost violați cu obiecte, iar alții au fost constrânși să întrețină relații sexuale cu angajați ai penitenciarului.

„Rușii vor să ne distrugă”, a spus Zharkenov.

Colonia penitenciară din Pakino a fost construită în urmă cu 27 de ani și găzduiește în prezent aproximativ 1.000 de deținuți ruși. Complexul are bibliotecă, facilități sportive și o capelă dedicată Sfântului Nicolae. Cei aproximativ 300 de ucraineni ținuți separat nu aveau însă acces la aceste spații.

Jarkenov, fost ofițer superior de poliție capturat în primele zile ale invaziei, a trecut prin șapte penitenciare diferite înainte de a fi eliberat, după 30 de luni de detenție. El a declarat că personalul de la Pakino s-a remarcat prin brutalitatea abuzurilor sexuale. Procurorii și alți foști prizonieri care au trecut prin mai multe centre de detenție rusești au relatat experiențe similare.

Potrivit lui Jarkenov, operațiunea de primire a prizonierilor era supravegheată de conducătorul penitenciarului, Bakhtiar Zaidullin, pe care fostul deținut l-a identificat ulterior într-o fotografie.

În mod obișnuit, angajații penitenciarului purtau cagule și îi obligau pe prizonieri să stea aplecați, cu privirea în pământ, atunci când erau prezenți superiorii. Jarkenov a povestit că reușea uneori să ridice privirea și l-a văzut pe Zaidullin fără mască în mai multe rânduri, inclusiv în timpul înregistrării sale și atunci când acesta inspecta celulele și un prizonier care fusese abuzat în mod deosebit de grav.

Ulterior, Zaidullin a fost promovat și ocupă funcția de șef interimar al Serviciului Federal al Penitenciarelor din regiunea rusă Briansk, aflată la granița cu Ucraina, potrivit relatărilor presei locale. Contactat telefonic, acesta a negat că ar fi lucrat la Pakino și a susținut că acuzațiile sunt minciuni.

Serviciul Federal al Penitenciarelor din Rusia și conducerea coloniei nr. 7 nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Rusia a respins anterior acuzațiile privind abuzurile sexuale, susținând că acestea sunt nefondate și motivate politic.

Potrivit procurorilor și foștilor prizonieri, și alți oficiali de rang înalt au participat activ la abuzuri. Printre aceștia se numără Alexey Khavețky, locotenent-colonel care îi raporta direct lui Zaidullin.

David Pradcenko, membru al marinei ucrainene capturat la începutul anului 2022, a declarat că Khavețky era de obicei prezent la cele mai severe pedepse.

Pradcenko l-a identificat pe ofițer într-o fotografie și a afirmat că acesta folosea un dispozitiv portabil pentru a-i provoca șocuri electrice în zona genitală. Potrivit procurorilor și foștilor prizonieri, Khavețky îi obliga frecvent pe deținuți să simuleze activități sexuale în timp ce el și alți gardieni priveau.

Un alt presupus autor frecvent al abuzurilor era Viacheslav Cerdanțev, cel mai important responsabil medical al lagărului, potrivit procurorilor și foștilor deținuți.

Acesta le cerea în mod repetat prizonierilor să se dezbrace în timpul unor proceduri pe care le numea „controale medicale”. Deținuții îi spuneau „Doctorul pervers” sau „Konoval”, un termen folosit pentru a desemna un medic incompetent.

În timpul acestor controale și atunci când prizonierii ieșeau de la duș, Cerdanțev făcea comentarii cu conotație sexuală despre organele genitale și fesele acestora și îi atingea în mod necorespunzător, au relatat foștii deținuți. Printre ei se numără Roman Malakhov, fost avocat, care a stat doi ani la Pakino înainte de a fi eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri, în iulie 2025. Malakhov l-a identificat pe medic dintr-o fotografie.

„Nu te f... eu, așa că dispari. De ce ar trebui să-ți dau medicamente?”, și-a amintit Malakhov că i-ar fi spus medicul.

Pentru a trata un focar de scabie, Cerdanțev ar fi ordonat ca prizonierii să fie ținuți dezbrăcați, împreună, într-o încăpere, timp de mai multe săptămâni, au relatat mai mulți foști deținuți. Printre aceștia s-ar fi numărat și Stephen Hubbard, cetățean american pe care Rusia l-a reținut în baza unor acuzații considerate false de guvernul Statelor Unite. Informația a fost relatată de doi foști colegi de celulă.

Cherdantsev are 48 de ani și a crescut într-un sat din Kârgâzstan, pe atunci republică sovietică. Potrivit serviciului de securitate ucrainean SBU, are o soție și doi copii adulți. Foștii prizonieri l-au descris drept un bărbat solid, cu o înălțime de aproximativ 1,88 metri, care purta sandale indiferent de vreme și care putea deveni rapid violent.

În iunie 2023, Cerdanțev ar fi violat un prizonier care refuzase să intre într-o relație sexuală cu el, folosind un picior de scaun și degetele, potrivit SBU. Serviciul de securitate ucrainean i-a transmis în iulie anul acesta o notificare privind suspiciunea de comitere a unor crime de război, document care detaliază acuzațiile. Cherdantsev nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Potrivit foștilor prizonieri, comportamentul abuziv s-a extins și la gardienii de rang inferior, care erau repartizați prin rotație în centrele rusești de detenție a prizonierilor de război, precum și la deținuții ruși care efectuau diferite activități în penitenciar.

În august 2023, șase gardieni au intrat în celula lui Oleksandr Nikolaiciuk, un marinar ucrainean capturat, și i-au cerut unui prizonier să facă 100 de flotări. Când acesta nu a reușit să ducă exercițiul la capăt, gardienii l-au violat cu un baston de cauciuc, a povestit Nikolaichuk.

Camerele de supraveghere erau instalate atât în celule, cât și pe coridoarele complexului, ceea ce făcea dificil ca administrația să nu știe ce se întâmpla, a afirmat fostul prizonier.

„Deținuții erau ținuți în celule supraaglomerate, cu luminile aprinse permanent, primeau foarte puțină mâncare, de calitate slabă, și erau obligați să facă exerciții fizice în ciuda foamei și epuizării extreme”, a declarat un purtător de cuvânt al ONU.

Pentru mulți dintre foștii prizonieri, însă, abuzurile sexuale au lăsat cele mai profunde răni. Mai multe studii academice sugerează că violența sexuală este mai dificil de depășit din punct de vedere psihologic decât alte forme de traumă asociate conflictelor.

În decembrie 2025, Kirichenko a auzit cum un prizonier era violat cu un baston într-o încăpere aflată lângă celula sa. Având pregătire în psihologie, a încercat să-și ajute colegii de celulă să-și distragă atenția de la amenințările și țipetele de durere care se auzeau din camera alăturată.

Eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri și întors în Ucraina, Kirichenko încearcă în continuare să depășească experiențele trăite pe front și în lagărele rusești. Cu câteva săptămâni în urmă, a cerut personalului unui magazin să oprească un dispozitiv electric pentru insecte, deoarece sunetul acestuia îi amintea de șocurile electrice pe care le primise în zona genitală la Pakino.

Experiențele din penitenciar continuă să-l urmărească.

„Îți auzeai camarazii fiind violați și nu puteai face nimic, nu-i puteai ajuta”, a spus el.