Rusia și Ucraina lucrează la pregătirea unui nou schimb de prizonieri de război, care ar putea fi unul „destul de mare”, potrivit comisarului rus pentru drepturile omului, Yana Lantratova. Oficialul a declarat miercuri că listele persoanelor care ar urma să fie eliberate sunt în curs de negociere și definitivare.

Anunțul vine la doar câteva zile după cel mai recent schimb important dintre Moscova și Kiev. Pe 19 august, cele două părți au făcut un schimb în formula 103 la 103, fiecare țară primind înapoi câte 103 militari.

Schimburile de prizonieri rămân unul dintre puținele domenii în care cele două state continuă să coopereze direct, în ciuda războiului și a diferențelor majore privind eventualele negocieri de pace.

„Pregătim un alt schimb destul de mare, iar listele sunt în curs de stabilire”, a declarat Yana Lantratova pentru agenția rusă de presă TASS, citată de Reuters și Anadolu Agency.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat câte persoane ar putea fi incluse în viitorul schimb și nici data la care acesta ar urma să aibă loc. Negocierea listelor reprezintă una dintre etapele esențiale ale procesului, fiecare parte urmând să confirme identitatea și statutul persoanelor propuse pentru schimb.

Pe 19 august, Rusia și Ucraina au realizat un schimb de prizonieri de război în formula 103 la 103. Printre ucrainenii eliberați s-au numărat militari din Forțele Armate, Serviciul Grăniceresc de Stat și Garda Națională, potrivit informațiilor comunicate de președintele Volodimir Zelenski.

Autoritățile ucrainene au transmis atunci că un nou schimb era așteptat înainte de sfârșitul lunii. Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, Oleh Ivașcenko, a declarat că următoarea operațiune ar putea include și militari care se află în captivitate de o perioadă îndelungată, inclusiv apărători ai orașului Mariupol.

Schimbul din 19 august a avut loc cu medierea Emiratelor Arabe Unite, care au mai facilitat în trecut operațiuni similare între Moscova și Kiev.

Între timp, pe 24 august a fost raportat un schimb separat în regiunea Gomel din Belarus, în formula 10 la 10. Potrivit informațiilor publicate de presa din Belarus și preluate de alte publicații, zece cetățeni ucraineni și zece militari ruși au fost returnați către părțile de origine.

Autoritățile belaruse au prezentat operațiunea drept o misiune umanitară desfășurată cu implicarea Minskului. Potrivit relatărilor disponibile, cei zece cetățeni ucraineni se aflau în Belarus și încălcaseră legislația privind imigrația sau alte reguli administrative, în timp ce Rusia a primit zece militari în cadrul operațiunii.

Rusia și Ucraina au realizat mai multe schimburi de prizonieri de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022. În timp ce negocierile politice privind încheierea războiului rămân dificile, operațiunile de repatriere a prizonierilor au continuat, uneori cu sprijinul unor mediatori internaționali.

Pregătirea unui nou schimb de amploare indică faptul că acest canal de dialog rămâne activ. Totuși, până la anunțarea oficială a numărului de persoane și a datei operațiunii, detaliile viitorului schimb nu sunt încă publice.