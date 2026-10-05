O echipă medicală de la Institutul Clinic Fundeni a realizat, în premieră națională, un transplant hepatic de la donator viu în cadrul căruia fragmentul de ficat a fost recoltat prin chirurgie robotică. Intervenția a avut loc la 30 septembrie și a fost coordonată de prof. dr. Vlad Brașoveanu, potrivit reprezentanților Centrului pentru Boli Digestive și Transplant Hepatic.

Donatoarea, în vârstă de 53 de ani, i-a donat soțului său, în vârstă de 50 de ani, lobul drept al ficatului. Primitorul suferea de carcinom hepatocelular pe fondul unei ciroze asociate infecției cu virusul hepatitic C.

Potrivit echipei medicale, ambii pacienți au o evoluție postoperatorie favorabilă.

Transplantul hepatic de la donator viu este posibil deoarece ficatul are capacitatea de a se regenera.

În intervenția realizată la Institutul Clinic Fundeni, abordul robotic a fost utilizat pentru prelevarea fragmentului de ficat de la donator. Tehnologia oferă o imagine tridimensională mărită și instrumente articulate, utilizate pentru o disecție de mare precizie.

Prelevarea robotică a fost realizată de medicul Iulian Moșteanu. Implantarea grefei a fost efectuată de prof. dr. Vlad Brașoveanu, iar anastomoza arterei hepatice, prin microchirurgie, de medicul Dragoș Zamfirescu.

„Donatorul viu face un gest de o generozitate extraordinară, iar datoria noastră este să-i oferim cea mai sigură operație posibilă. Abordul robotic este pasul firesc după laparoscopie și ne ajută să reducem și mai mult traumatismul operator pentru donator”, a declarat prof. dr. Vlad Brașoveanu, directorul Centrului pentru Boli Digestive și Transplant Hepatic.

Programul de transplant hepatic din România a fost fondat la Institutul Clinic Fundeni de prof. dr. Irinel Popescu. Sub îndrumarea sa au fost realizate primul transplant hepatic din România, în 1997, primul transplant hepatic reușit, în 2000, și primul transplant hepatic de la donator viu, tot în 2000.

Centrul a depășit pragul de 1.000 de transplanturi hepatice.

Din 2025, programul este condus de prof. dr. Vlad Brașoveanu, care continuă și dezvoltă activitatea centrului, inclusiv programul de transplant hepatic de la donator viu.